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Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

30.11.2021 17:00
Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesindeki tanıtım toplantısında, taramanın kanserle mücadeledeki önemine değindi.

Sağlıklı kadının sağlık toplum anlamına geldiğini ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Çünkü kadın ailenin temel taşıdır. Aile de toplumun temel taşıdır. İnşallah çok sağlıklı kadınlarımız olsun. Toplumumuz sağlıklı olsun ve sağlıklı nesiller yetiştirelim. Belli bir yaştan sonra lütfen, taramalara katılalım. Bütün paydaşlar el ele verip kadınlarımıza daha sağlıklı bir hayat sunmaya vesile oluruz. Bu projede 'Ben de varım' diyorum. 'Ben de varım' diyelim ve çevremizdeki 3 kişiyi bu projeye dahil edelim."

Projenin koordinatörü ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Ayyıldız ise kadını projenin merkezine aldıklarını belirtti.

"Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı gelecek" mottosunu oluşturduklarını anımsatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Kanserle mücadelede bağışıklığı artıcı tedavi ve yaklaşımları vücudumuzu güçlendirecektir. Hem kendimizi hem de yakınlarımızı kanser taraması için ikna etmeye çalışalım. KETEM'lerde kanser taramaları ücretsiz yapılıyor. Kanser erken tanıyla önlenebilir. Herkesi bu projeye destek olmaya davet ediyorum. Kadını güçlü tutmamız lazım, aile güçlü olsun diye. Kadınlarımız mutlu olsun. Çocuklar da anneleriyle mutlu olsun. Taramayla sonuçlanmayan bir kanserle mücadele olamaz. Taramalara destek olunması çok önemli."

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Müftüsü Bekir Gerek, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı
Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı
Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

Didem Ayyıldız, Eskişehir, Tepebaşı, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı - Son Dakika


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