Sağlık

Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasının temeli atıldı

İZMİR - Türkiye'nin ilk ve tek belediye hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binası temeli atıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek belediye hastanesi olma özelliği taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi. 11 bin metrekarelik alanda 7 katlı inşa edilecek olan bina içerisinde; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümleri yer alacak. Projenin ihale bedeli ise 549 milyon lirayı buluyor. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Şahbaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Büyükşehir bürokratları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hastanemiz ruhsatını kaybetme tehlikesi yaşadı"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir'de farklı dönemlerde yaşamış genç, yaşlı fark etmeden her zaman hayatımızın bir köşesinde oldu. Böylesine özel bir kurumun bu şehirde var olduğunu bildik. Türkiye'de sadece İzmir'de büyükşehrin bir hastanesi var. Bu hastane zorda olan, yardıma ihtiyacı olan herkesin hizmetinde oldu. Felaketlerde, afetlerde üzerine düşeni yapan bir sağlık kuruluşu oldu. 2020'deki depremde hizmet binası hasar gördü ve yenilenme ihtiyacı oldu. Ben 4 aydır başkanım, göreve başladığım zaman yıkım kararı alınmış. İhale aşamasına gelmiş, projesi hazır durumdaydı ancak ilk ihalesinde ihaleye giren olmadı. Hastanemiz ruhsatını kaybetme tehlikesi yaşadı. Çünkü 1 Ağustos'a kadar Bakanlıkla olan sözleşme gereği inşaatının başlaması gerekiyordu. Süreç zordu. O günlerde bize ruhsatı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu söylediler. Ben doktorum, doktor belediye başkanı olarak benim dönemimde hastane ruhsatının kaybedilmesi demek, benim bu görevi bırakmam demek. Böyle bir şeyi kabul edemem. 'İhaleyi tekrar yapacağız, birilerinin girmesini sağlayacağız ve bu inşaat başlayacak' dedim. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğum bürokratlarımıza ve belediye çalışanlarımıza minnettarım. 8 Temmuz'da yer teslimi yapıldı, o günden bugüne zemin çalışması yapıldı ve bugün temelini atacağız" dedi.

"İzmirlilerin hasta olmaması için çalışacağız"

Sözlerini sürdüren Başkan Tugay, "Genel başkan yardımcımız ve Parti Meclisi üyemizle sohbet ederken Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin geriye gittiğini konuştuk. Sağlık hizmeti kamu hizmeti olarak insanlara ücretsiz verilmesi gerekir. Bu devletin en temel görevidir. Ancak ihmal edilen sağlık hizmeti, hastalıkları erken aşamada yakalamak ya da hastaları erkenden iyileştirmek. Dolayısıyla koruyucu hekimlik hizmetleri eksik. Bizimle göreve başlayan halk sağlığı Prof. Dr. Pınar Ok Yaylı'nın da verdiği güçle bunu hekim başkan olarak söylemek isterim ki bu bina tamamlana kadar İzmirlilerin hasta olmaması için çalışacağız. Şehrin 4 bir yanında poliklinikler açan bir hale geleceğiz. Bu bizim görevimiz, ülkeye borcumuz, bu güzel şehrin asil insanlarına borcumuz. Bu çalışmanın da bu dönemde olacağını burada söylemek isterim" diye konuştu.

"Birlikte çok zorluklar aştık"

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yavuz Uçar ise "Hastanemiz Osmanlı ve Cumhuriyetimizin sağlık tarihinde birçok ilklere imza atmış ve sağlık hizmetinde her zaman kimsesizlerin kimsesi olmak ilkesini ön planda tutmuştur. Ülkemizin ilk ve tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi, bugün temeli atılacak olan bu yeni bina sayesinde hizmetlerini daha da arttırarak modern ve kaliteli hale getirecektir. Bugünlere kolay gelmedik. Birlikte çok zorluklar aştık. 30 Ekim 2020 depremi sonrası İzmirliler gibi hastanemiz de ağır yara aldı. Hastanenin kalbi sayılacak olan, ameliyathanelerini, acil servisini, doğumhane ve kadın doğum servisini, çocuk sevisini kullanamaz hale geldi. Pandemi tüm dünya gibi bizleri de etkiledi. Hastanemiz tedavi ve aşılama hizmetlerine devam etti. 6 Şubat 2022 Kahramanmaraş merkezli tüm ülkemizi yasa boğan felakette ise ilk günden yardıma koşan hastanemiz Antakya'da 2 ay boyunca sahra hastanesi kurarak gururla hizmet verip bir parça da olsa yaralara merhem olmaya çalıştı. Tüm bu zorluklar içerisinde silkinip ayağa kalkmaya çalışan Eşrefpaşa, yeniden acil servisini açtı. Evde bakım birimlerini açarak dezavantajlı halkımıza evlerine kadar giderek hizmet vermeye başladı" açıklamalarında bulundu.