Evrim'in Protez Sevinci

Sağlık

13 saat boyunca enkaz altında kalan depremzede Evrim'in sessiz dünyasında protez sevinci

Hatay'da yakalandığı depremde sol bacağını kaybeden 36 yaşındaki doğuştan sağır ve dilsiz Evrim Derviş Güleryüz, İrade Adımları Derneğinin girişimleri sonucu hediye edilen protez bacakla tekrar yürümeye başladı

İZMİR - Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran büyük depreme Hatay'da yakalanan 36 yaşındaki doğuştan sağır ve dilsiz Evrim Derviş Güleryüz, 13 saat boyunca enkaz altında kaldı, sol bacağını kaybetti. Geri kalan hayatına İzmir Çeşme'de bedensel engeli ile devam eden talihsiz kadın, İstanbul'dan İrade Adımları Derneğinin hediye ettiği protez bacak ile yeniden ayağa kalkmanın sevincini yaşadı.

Doğuştan sağır ve dilsiz olan Evrim Derviş Güleryüz, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük Kahramanmaraş depremine ailesiyle birlikte Hatay'da yakalandı. Evli ve 1 çocuk annesi talihsiz kadın, oturdukları 4 katlı apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Enkaz altında kaldığı 13 saat boyunca bir fayans parçasının sol ayak bileğine denk gelmesi nedeniyle ayağında ciddi bir kesik oluştu. Kurtarıldıktan sonra Adana'daki bir hastaneye kaldırılan Güleryüz'ün yarası zamanla kötüleşince, doktorlar sol bacağını diz üstünden kesmek zorunda kaldı.

Protezi ile yeniden hayata tutundu

Depremin ardından yaklaşık 5 gün içinde annesi Hülya Derviş ve kızıyla birlikte İzmir'e taşınan Evrim Derviş Güleryüz, burada tedavi için çare arayışına girdi. Bu süreçte, bir tanıdıkları aracılığıyla İstanbul'da bulunan İrade Adımları Derneği'ne ulaştı. Dernek, Güleryüz'e destek sağlayarak protez bacak temin edilmesine yardımcı oldu. Protezine kavuşan Güleryüz, yaşadığı zorlu sürecin ardından hayata yeniden tutunmayı başardı. Şimdi, tüm yaşadıklarına rağmen ailesiyle birlikte yeni bir başlangıç yaptı.

"Evrim'e sağlıklı bir hayat diliyoruz"

Evrim'in tedavi sürecine dair konuşan Fizyoterapist Renim Elşeyh, "Evrim özel durumuyla barışmış bir insandı. Yıllarca pes etmedi. Depremin ona kaybettirdiği her şeyi kazanmak için çaba gösteriyordu. Hastamız bacağını kaybetti ve protez taktırmak için bizlere başvurdu. Biz de protez süreciyle birlikte, gereken egzersiz ve yürüme eğitimleriyle ilerledik. Kendisine sağlıklı bir hayat diliyoruz" diye anlattı.

"Bizi duygulandırdı"

Ortez ve Protez Teknikeri Samet Yılmazer ise "Evrim Hanım'ı muayene ettiğimizde güdük formu ve duyusal engellerini de gözeterek, daha güvenli olması açısından pin sistem protez uygulanmasının faydalı olacağını düşündük ve kendisine uygun bir diz eklemi seçerek pin sistem protez uygulaması yaptık. Evrim Hanım'ın derneğimize ilk ziyareti ve tanışmamız esnasında hem sağır hem de dilsiz olmasına rağmen kendisini umut dolu gözlerle ifade ediyor olması bizi derinden etkiledi. Doğal afet sebebiyle uzvunu yitiren bir depremzedenin böylesine güler yüzlü ve istekli yaklaşımı, bizi son derece duygulandırdı" diye vurguladı.

"Hayat standartlarının yüzde 80'ini geri kazandı"

Evrim ile aralarındaki iletişimi, annesinin yardımları sayesinde sağlayabildiklerini anlatan Yılmazer, "İlk randevularımızda bu durum küçük aksaklıklara yol açsa da sonraki randevularımızda annesinden öğrendiğimiz kadarıyla işaret dili ile birebir iletişim kurabildik ve bu durumdan kendisi de gayet memnun oluyordu. Kendisini derneğimizden yolcu ederken uygulanan protez sayesinde hayat standartlarının yüzde 80 ini geri kazanmış olduğunu görebiliyorduk" şeklinde konuştu.

"İmdat diye bağırmamı istiyordu"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Güleryüz'ün annesi ev hanımı Hülya Derviş, "Depremde; Evrim, ben, Evrim'in kızı ve oğlumla beraber dördümüz enkaz altında kaldık. Birbirimizle iletişim kuramadık. Evrim yanımdaydı. Evren'in kızı kucağımdaydı. O da üşüyordu. Onun üzerine örttüm. Ayaklarını, ellerini ısıtmaya çalıştım. Evrim, ona bir şeyler anlatmamı istiyordu. Benim 'imdat' diye bağırmamı istiyordu. Kendisi de 'imdat' diye bağırdı; ama karanlık olduğu için Evrim'le iletişim kuramadım. Eline harfleri yazdım. Evrim beni öyle anladı; fakat Mehmet Ali bağırıyordu, ona dokunamadım, ona yetişemedim, biraz ilerideydi. Beton üzerimize düştü, hiçbir şey yapamadım" diye konuştu.

"Acıdan yere yattım"

Kendisinin 9, kızı Evrim'in ise 13 saat enkaz altında kaldığını ifade eden anne Hülya Derviş, şunları kaydetti:

"Evrim'in kızı benden önce enkazdan çıktı. Oğlum Mehmet Ali ise ertesi güne kadar enkazda kaldı. Daha sonra Evrim'i Adana'da hastaneye götürdüler. Orada ayağını bilekten kestiler. Birkaç gün hastanede kaldı. Sonra Evrim'in ayağı iltihaplandı. Bize 'ayağını temizleyeceklerini' söylediler ve Evrim'i ameliyata aldılar. Ayağını diz üstünden kestiler. Ben orada acıdan yere yattım; çünkü hem oğlumu kaybettim hem de kızım bu haldeydi."

"Evrim'i yeniden hayata bağladılar"

Depremden bir süre sonra İzmir'e geldiklerini ve kendilerine Çeşme Kaymakam'ının sahip çıktığını belirten Hülya Derviş, "Evrim'in bütün tedavisini karşıladılar. Bir tanıdığımızın aracılığıyla, İstanbul'da İrade Adımları Derneği tarafından protez takıldığını öğrendim. Dernek ile iletişime geçtim ve bizi İstanbul'a çağırdılar. Allah razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler. Evrim'in ayağına protez taktılar. Evrim şimdi çok şükür ayağa kalktı. Yürümeye, kendine bakabilmeye ve kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun. Kızım yürüyebildiği için çok mutluyum. Onu tekrar hayata bağladılar" diye vurguladı.

"Yürüyünce çok mutlu oldum"

Depremde ayağının kesildiğini ve o an şok içerisinde kaldığını anlatan Evrim Derviş Güleryüz de "Doktora geldim, ameliyat oldum. Protez takılması için İstanbul'a gittim. Protez takılınca eskisi gibi yürümeye başladım. İrade Adımları Derneği'ne çok teşekkür ederim. Yürüyünce mutlu oldum. Kendi ihtiyaçlarımı giderebiliyorum" şeklinde konuştu.