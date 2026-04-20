Felçli Gazeteci Yeniden Ayağa Kalktı
Felçli Gazeteci Yeniden Ayağa Kalktı

20.04.2026 11:43
Miran Sattar Rasool, Ankara'daki tedavi ile yıllar sonra yürümeye başladı ve sağlıkla ilgili umut verdi.

IRAK'ta omuriliğindeki tümör nedeniyle yıllarca felçli yaşayan gazeteci Miran Sattar Rasool (31), Ankara'da geçirdiği ameliyat ve fizik tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı.

Erbil'de yaşayan gazeteci Miran Sattar Rasool, çocukluk yıllarında omuriliğinde gelişen tümöre bağlı olarak omurilik felci geçirdi. 2021'de şikayetleri artan ve bacaklarındaki güçsüzlük nedeniyle yürüme zorluğu yaşamaya başlayan Rasool, ilerleyen süreçte tam felç noktasına ulaştı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Ülkesinde yapılan tetkiklerde tedaviye yönelik net bir sonuç alamayan Rasool, doktorların yönlendirmesiyle tedavi için Ankara'daki özel hastaneye başvurdu. Omuriliğinde yaklaşık 12 santimlik tümör tespit edilmesi üzerine Rasool, ameliyata alındı. Hastanenin beyin ve sinir cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla tümörün büyük bölümü çıkarıldı. Rasool, ameliyat sonrası başlatılan fizik tedavi süreciyle yıllar sonra yeniden ayağa kalktı.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Miran Sattar Rasool, 2021 yılından itibaren bu hastalıkla mücadele ettiğini anlatarak, "İlk önce ayaklarım ağırlaştı, hareket ettiremedim. Sonra tam yürüyememe, kalkamama durumu başladı. Erbil'deki doktorlara gittiğimde de herhangi bir tedavi ya da bir ilaçtan fayda görmediğim için en son çare Türkiye'ye başvurdum. Benim ülkemde hastalığıma 'hiçbir şekilde tedavi edilemez' diyorlardı. Bildiğim kadarıyla 12 santimlik bir kitle vardı omuriliğimde. Ameliyat ettiler. Eskiye nazaran şu anda çok çok daha iyiyim. Tedaviyle ayağa kalktım ve yeniden doğmuş gibi hissediyorum şu anda. Bu hissi asla unutamayacağım bir his olarak tanımlıyorum. 3 senedir herhangi bir hareketim yoktu, yürüyemiyordum. Hastaneye başvurduktan sonra, yavaş yavaş yürümeye başladım" dedi.

'ÖZEL BİR ÖRNEK'

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Ali Dalgıç ise Miran Sattar Rasool'un tetkiklerinde omurilikte tümör olduğunu saptadıklarını söyleyerek, "Yürüyememesinin, bacaklarındaki kuvvetsizliğin bu tümörden ötürü olduğunu düşünerek kendisine ameliyat teklif ettik. Büyük bir ölçüde de tümörü çıkardık. Ameliyattan sonra bacaklarında hafif bir hareket başladı ve sonrasında fizik tedavi görmek üzere ülkesine gönderdik. Yine bacaklarında yürüyebilecek seviyede bir kuvveti yok ama destekle ayakta durabilecek duruma gelmiş görünüyor. Bundan sonra tekrar fizik tedavi programlarına devam ederse muhtemelen en azından kendi ihtiyacını görebilecek hale gelebilir diye umuyoruz. Miran biraz özel bir örnek. Felç seviyesine gelmiş hastaların bu seviyede toparlanmalarını çok fazla beklemeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ankara, Sağlık

Son Dakika Sağlık Felçli Gazeteci Yeniden Ayağa Kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı
Tedesco’nun kader maçı Kazanamazsa ’’güle güle’’ denilecek Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Advertisement
