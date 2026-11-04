Fresenius Medical Care Türkiye’den organ bağışına anlamlı çağrı: "Yarınlar İçin Söz Ver"

Organ Bağışı Haftası kapsamında yürütülen proje; dijital iletişim çalışmalarını, sağlık ünitelerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini ve çalışanların gönüllü katılımını bir araya getirdi. Organ bağışına ilişkin yanlış inanışlara dikkat çekmek ve merak edilen soruları yanıtlamak amacıyla hazırlanan sosyal medya içerikleri ve bilgilendirici videolarla doğru bilginin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Dijital çalışmaların yanı sıra ünitelere gönderilen materyallerle farkındalık mesajları fiziksel alanlara da taşındı. Böylece organ ve doku bağışı hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştıran içerikler, farklı iletişim noktalarında erişilebilir hale getirildi.

“YARINLAR İÇİN SÖZ VER” İLE FARKINDALIĞA ORTAK İMZA

Projenin önemli uygulamalarından biri de Fresenius Medical Care Türkiye ofislerine yerleştirilen “Yarınlar İçin Söz Ver” imza panoları oldu. Çalışanlar, organ bağışı farkındalığına destek vermek amacıyla panolara sembolik imzalarını atarak ortak bir mesajın parçası oldu.

“Adını ve imzanı buraya, umudunu yarınlara bırak” çağrısıyla hayata geçirilen uygulama, doğru bilgi edinmenin ve organ bağışı hakkındaki düşünceleri sevdiklerimizle paylaşmanın önemine dikkat çekti. Gönüllülük esasına dayanan bu sembolik imzalar, resmi organ bağışı beyanı niteliği taşımıyor.

“ORGAN BAĞIŞI, BİR İNSANIN BIRAKABİLECEĞİ EN DEĞERLİ MİRASLARDAN BİRİDİR”

Fresenius Medical Care Türkiye & Eurasia Cluster Lead Agah Kösecioğlu, konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

“Organ bağışı, bir insanın başka bir insana bırakabileceği en değerli miraslardan biridir. Hayatının en zor döneminde organ nakli bekleyen bir hasta için bu karar yalnızca bir tedavi seçeneği değil; yeniden hayaller kurabilmek, ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek ve geleceğe umutla bakabilmek anlamına gelir.

Her yıl Organ Bağışı Haftası, toplum olarak bu konuya yeniden dikkat çekmemiz için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak organ bağışını yalnızca belirli günlerde konuşmak yeterli değil. Bu konuda kalıcı bir fark yaratabilmek için toplumsal farkındalığın sürekli artırılması ve bireylerin bilinçli karar almalarının desteklenmesi gerekiyor.

Özellikle kronik böbrek hastalığı alanında faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşu olarak, organ naklinin hastaların yaşamlarına nasıl dokunduğunu çok yakından gözlemliyoruz. Diyaliz tedavisi hastaların yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlarken, uygun hastalar için böbrek nakli daha özgür ve daha yüksek yaşam kalitesi sunan önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Buna rağmen bugün hala çok sayıda hasta organ bekleme listelerinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Organ bağışının artırılması yalnızca sağlık kurumlarının ya da sağlık profesyonellerinin sorumluluğunda değil; tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Uluslararası kampanyaların da vurguladığı gibi, organ bağışına ilişkin kararın aile bireyleriyle paylaşılması, bağış süreçlerinin başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir.

Fresenius Medical Care Türkiye olarak biz de bu sorumluluğu kurum kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Bu yıl Organ Bağışı Haftası kapsamında çalışanlarımızla birlikte anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Çalışanlarımızı organ bağışını desteklemeye davet ederken, gönüllü olarak bağış kararlarını beyan etmeleri ve bu desteği sembolize eden imza duvarımızda yer almaları için bir farkındalık kampanyası yürüttük.

İmza duvarımızda yer alan her bir imza, aslında çok güçlü bir mesaj taşıyor: ‘Yarınlar için SÖZ VER! Adını ve imzanı buraya, umudunu yarınlara bırak.’

Bu çalışma bizim için yalnızca kurumsal bir etkinlik değil, sağlık alanında faaliyet gösteren bir kurum olarak toplumsal sorumluluğumuzun bir yansımasıdır. Çünkü organ bağışının yaygınlaşması, yalnızca nakil bekleyen hastaların değil, onların ailelerinin ve sevdiklerinin de hayatlarını değiştirme potansiyeline sahiptir.

Sağlık sisteminin tüm paydaşlarının; kamu kurumlarının, sağlık profesyonellerinin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve medyanın ortak hedefi organ bağışı konusunda doğru bilgiyi yaygınlaştırmak ve toplumdaki farkındalığı artırmak olmalıdır.

Bugün herkesi bir an durup düşünmeye davet ediyorum. Organ bağışı hakkında bilgi edinmeye, bu konuda bilinçli bir karar vermeye ve en önemlisi bu kararı ailesiyle paylaşmaya davet ediyorum.

Çünkü bir gün, bugün vereceğimiz bir karar başka bir insanın yeniden hayata tutunmasını sağlayabilir. Ve bundan daha anlamlı bir miras bırakmak çok az insana nasip olur.”