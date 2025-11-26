Full Face Dolgu Hangi Bölgeleri Kapsar? - Son Dakika
Sağlık

Full Face Dolgu Hangi Bölgeleri Kapsar?

Full Face Dolgu Hangi Bölgeleri Kapsar?
26.11.2025 13:56  Güncelleme: 13:57
Full face dolgu, yüzün bütünsel estetik yapısını desteklemek amacıyla birden fazla bölgeye uygulanan kapsamlı bir hacimlendirme yaklaşımıdır. Bu işlem; elmacık kemikleri, yanaklar, çene ucu, çene hattı, şakak bölgesi ve ağız çevresi gibi yüzün genel hatlarını belirleyen alanları kapsar.

Yaşla veya kişisel yüz anatomisiyle ortaya çıkan hacim kayıpları, bu bölgelerin belirginliğini azaltabilir. Full face dolgu, tüm bu bölgeleri bir bütün olarak değerlendirerek yüzün dengeli, daha genç ve daha uyumlu görünmesini hedefler.

Ayrıca nazolabial çizgiler, marionette bölgesi, göz altı boşlukları ve kaş çevresi gibi dinamik hareketlerin sık olduğu alanlar da full face yaklaşımına dahil edilebilir. Bu kapsamlı uygulama, tek bir bölgeye yoğunlaşmak yerine yüzün bütününü değerlendirdiği için daha doğal ve yüz oranlarına uygun sonuçlar sağlar. Her bölgenin ihtiyacı farklı olduğundan, işlem her bireyde farklı bir planlamayla şekillenir ve uygulanan dolgu miktarı kişisel yüz yapısına göre belirlenir.

Full Face Dolgu İşlemi Ne Kadar Sürer?

Full face dolgu işleminin süresi, yapılan planlamaya ve uygulanacak bölgelerin sayısına göre değişmekle birlikte genellikle 30–60 dakika arasındadır. İşlem öncesi yüzün detaylı değerlendirilmesi, hangi bölgeye ne kadar dolgu yapılacağına karar verilmesi ve kişinin yüz anatomisinin analiz edilmesi süreyi etkileyen önemli faktörlerdir. Dolguların büyük bölümü kısa sürede yerleştirilebilse de, yüzün bir bütün olarak ele alındığı bu işlemde simetrinin doğru sağlanabilmesi için dikkatli bir uygulama gerekir.

Bazı durumlarda kişi ilk defa dolgu yaptırıyorsa, planlama süresi işlem süresine ek olarak uzayabilir. Bunun nedeni, yüzün dinamik hareketlerinin, kas yapısının ve cilt yoğunluğunun doğru değerlendirilmesinin önem taşımasıdır. Bu nedenle işlem, kısa süren bir uygulama gibi görünse de planlama ve değerlendirme aşamasıyla birlikte her zaman kişiye özel bir süreç olarak ele alınmalıdır.

Herkese Full Face Dolgu Yapılabilir Mi?

Yüz dolgusu herkes için uygun değildir; uygulamanın yapılabilirliği kişinin yüz anatomisine, cilt yapısına ve genel sağlık durumuna göre değerlendirilir. Full face dolgu, özellikle yüz hatlarında hacim kaybı olan, yanak bölgesi çöken, çene hattı belirginliğini yitiren veya yüz ovalinde sarkma eğilimi bulunan kişiler için ideal bir seçenektir. Bununla birlikte aşırı cilt sarkması olan kişilerde dolgu tek başına yeterli olmayabilir; bu gibi durumlarda farklı prosedürlerle kombine değerlendirme yapılması gerekebilir.

Bazı sağlık durumları da yüz dolgusu açısından kısıtlayıcı olabilir. Aktif enfeksiyon, ciddi cilt hastalıkları, belirli otoimmün rahatsızlıklar veya doktorun değerlendirmesiyle uygunsuz kabul edilen tıbbi durumlar; dolguyu riskli hale getirebilir. Bu nedenle uygulamanın herkese uygun bir işlem olmadığı, mutlaka yüzün detaylı analiz edilmesi ve medikal bir değerlendirme yapılması gerektiği unutulmamalıdır. En doğru planlama, kişiye özel yapılan muayene ile belirlenir.

İşlem Öncesi Hazırlık Gerekir Mi?

İşlem öncesinde hazırlık, dolgunun daha konforlu ve etkili olmasını sağlayan önemli bir aşamadır. Kan sulandırıcı ilaçlar, doktor önerisiyle geçici olarak bırakılabilir; çünkü bu tür ilaçlar morarma riskini artırabilir. Alkol tüketimi işlemin bir gün öncesinden itibaren önerilmez ve cilt üzerinde aktif bir enfeksiyon, uçuk veya tahriş var ise uygulama ertelenebilir. Bu tür faktörler, hem işlem sonrası iyileşmeyi etkiler hem de dolgunun yerleşimini olumsuz etkileyebilir.

Kişinin düzenli olarak kullandığı ilaçlar, geçirdiği sağlık durumları ve daha önceki estetik uygulamaları mutlaka işlem öncesi değerlendirilmelidir. Ayrıca işlemden hemen önce cilt temiz olmalı, yoğun makyaj yapılmamalı ve özellikle göz çevresinde tahriş oluşturan ürünler kullanılmamalıdır. Kısacası, full face dolgu öncesinde yüzün hem estetik hem medikal olarak uygunluğunun belirlenmesi, yapılacak uygulamanın başarısında önemli bir role sahiptir.

Full Face Dolgu Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Full face dolgu öncesinde yüz yapısının dikkatle değerlendirilmesi esastır; uygulanacak bölgelerin doğru belirlenmesi, dolgu miktarının kişiye özel ayarlanması ve ciltte aktif sorunların bulunmaması bu sürecin temelini oluşturur. Örneğin, Regina Med Clinic gibi merkezler işlem planlamasında yüz anatomisine göre kişiye özgü yaklaşımın önemine vurgu yapar. Bu tarz bilgiler, kişilerin işlemi düşünürken neyin önemli olduğunu anlamasına yardımcı olur; ancak seçim tamamen kişinin kendi sağlık durumu, beklentileri ve güvenilir bir uzmanla yapacağı değerlendirme doğrultusunda şekillenmelidir.

