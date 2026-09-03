Gaziantep\'te kalp deliği Türkiye\'de ilk kez anjiografi ile kapatıldı

GAZİANTEP'te daha önce açık kalp ameliyatı olan ve aort kapağı değişen 48 yaşındaki hastanın kalbinde oluşan delik, Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde Türkiye'de ilk kez uygulanan anjiografi yöntemiyle kapatıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, "Türkiye'de de ilk kez uygulanan bu yöntemle hastamıza başarılı bir şekilde müdahale ederek kalbinin yüzde 40 olan değerini yüzde 60'a çıkardık" dedi.

Daha önce kalbindeki rahatsızlık nedeniyle açık kalp ameliyatı olan Adıyamanlı 4 çocuk babası Ziya Özer, (48) yeniden rahatsızlanınca başvurduğu hastanede kalbinin delik olduğunu ve yüzde 40 oranında çalıştığını öğrendi. Özer, tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne müracaat etti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda ameliyat kararı verilen Özer'in daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş olması nedeniyle kalp deliği kapatma işleminin genel anestezi altında kapalı yöntemle yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu işlem, Erişkin Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel ve Anesteziyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Şevki Sarı tarafından gerçekleştirildi.

'HASTAMIZIN AÇIK KALP AMELİYATI OLMASI HAYATİ RİSK TAŞIYORDU'

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, hastanın daha önce açık kalp ameliyatı olduğunu ve kalbine takılan mekanik kapak nedeniyle açık kalp ameliyatı yapılmasının tehlikeli olduğunu ve bu nedenle Türkiye'de ilk olarak anjiografi yöntemiyle hastanın tedavi edildiğini söyledi.

Uygulanan yöntemin Türkiye'de ilk, dünyada ise 10 vaka ile resmileştirildiğini söyleyen Barış, "Hastamız daha önce açık kalp ameliyatı olduğu için yeniden açık bir ameliyat çok riskli olacaktı. O nedenle yapılan bilimsel araştırmalara göre, dünyada bu özellikte gerçekleştirilen benzer vaka sayısının yaklaşık 10 ile sınırlı olduğunu belirtildi. Türkiye'de de ilk kez uygulanan bu yöntemle hastamıza başarılı bir şekilde müdahale ederek kalbinin yüzde 40 olan değerini yüzde 60'a çıkardık. Hastanemizdeki gelişmiş cihazlar ve multidisipliner iş birliğiyle bu tür özellikli ameliyatlı rahatlıkla yapabiliyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise, hastanenin ileri teknoloji, deneyimli sağlık kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla, yüksek riskli ve özellikli hastalara yönelik başarılı tedavilerine devam ettiğini ve bölgede önemli bir referans merkezi haline geldiğini söyledi.

'ŞU AN ÇOK RAHATIM'

Ameliyat sonrasında çok rahatladığını söyleyen Ziya Özer ise, "Daha önce açık kalp ameliyatı olduğum için bir kez daha açık ameliyat olması halinde ciddi sorunlar olabilirdi ama hocalarımız gayet başarılı bir ameliyatla kapalı olarak kalbimdeki deliği kapattılar. Şu an çok rahatım" dedi.