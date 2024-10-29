Sağlık

Gaziantep'te son 5 yılda 350 bin kişiye kanser taraması yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te "Sağlığını Erteleme, Harekete Geç" sloganıyla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde son 5 yılda 350 bin kişiye ücretsiz kanser taraması hizmeti verildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim tarihleri "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlendi. Meme kanseri çok sık görülen kanserler arasında yer alırken, Türkiye'de her 8 kadından birinde ise meme kanseri görülmektedir. Kanser taramaları ise erken teşhis ve tedavi şansını artırarak hayat kurtaran çok önemli sağlık hizmetleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından bu taramalar ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezleri'nde yapılıyor. Rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri ve meme kanseri gibi yaygın kanser türlerine yönelik taramalar KETEM'lerde gerçekleştiriliyor. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde de kent merkezinin yanı sıra her ilçede İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ve birçok noktada bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser taramaları hizmeti veriliyor. Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Doktor Ramazan Ali Güneş, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kanserin erken teşhisi için çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ve KETEM'lerde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser taramaları yapıldığına dikkati çeken Güneş, tarama hizmetlerinin ücretsiz verildiğini söyledi.

"Mobil mamografi araçları ile yerinde tarama hizmeti veriyoruz"

Kanser taramalarının erken tanı ve teşhis olanağı sağlayan koruyucu sağlık hizmeti olduğunu bildiren Güneş, "Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser taramaları yapılmaktadır. İlimizde Binevler KETEM, Güvenevler ve Nizip'te Sağlıklı Hayat Merkezleri içinde KETEM'ler bulunmakta ve toplamda 3 adet KETEM hizmet vermektedir. Özellikle Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde aile hekimleri ile organize bir şekilde vatandaşlar servislerle Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınıp KETEM'lere götürülmekte ve taramaları yapıldıktan sonra tekrar Aile Sağlığı Merkezlerine geri bırakılmaktadır. Ayrıca mobil mamografi araçları ile ihtiyaç duyulan bölgelere yerinde tarama hizmeti de sağlanmaktadır" dedi.

Gaziantep'te son 5 yılda 350 bin kişiye kanser taraması yapıldığını bildiren Güneş, "Bu taramalar, kanserin erken evrelerde tespit edilmesini sağlayarak tedavi süreçlerinin daha başarılı olmasına imkan tanımaktadır. Bu kapsamlı tarama programları, Gaziantep'teki kanser farkındalığını artırmak ve vatandaşların sağlık bilincini yükseltmek için önemli bir rol oynamaktadır" şeklinde konuştu.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Meme kanserinin, dünyada ve ülkemizde kadınlar arasında en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Binevler KETEM Sorumlusu, Dr. Gülbin Yıldırım, "Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki erken teşhis sayesinde tedaviye erken başlamak ve sağlığa kavuşmak son derece mümkün. Özellikle 20 yaş üzerindeki her kadının, ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması ve 40-69 yaş arasındaki kadınların düzenli olarak mamografi çektirmesi oldukça önemli. KETEM'lerde yapılan mamografiler, elle hissedilemeyecek kadar küçük kitleleri bile tespit edebilme özelliğine sahip. Bu sayede henüz fark edilmemiş durumları erken aşamada yakalayıp, daha ileri tetkiklerin yapılması için sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanıyor. Erken teşhis sayesinde hem tedavi süreçleri daha hızlı ilerliyor hem de kişinin yaşam kalitesi önemli ölçüde korunuyor. Unutmayalım ki sağlık kontrollerimizi düzenli olarak yaptırmak kendimize göstereceğimiz en büyük özenlerden biri. Aile hekimlerimizle iletişime geçip KETEM'lerde ücretsiz taramalarımızı yaptırmak son derece kolay ve etkili bir adım. Sağlık bizim elimizde, hayat kalitemizi yüksek tutmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için bu fırsatları değerlendirelim. Kendimize ve sevdiklerimize göstereceğimiz bu ilgi, yaşam kalitemizi büyük ölçüde artıracaktır. 1-31 Ekim 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'nda daha sağlıklı bir yaşam için sizde kendinize zaman ayırın" diye konuştu.

KETEM'lerde ücretsiz olarak tarama yapan kadınlar ise aldıkları hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığı'na ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.