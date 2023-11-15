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Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Zorunlu Olarak Boşaltıldı - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Zorunlu Olarak Boşaltıldı

Gazze Şeridi\'ndeki Kudüs Hastanesi Zorunlu Olarak Boşaltıldı
15.11.2023 02:08  - Güncelleme: 02:11

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu. İsrail güçleri tarafından 10 günden fazla abluka altında kalan hastanenin boşaltılması işlemi gerçekleşti.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin boşaltılması işleminin İsrail güçleri tarafından 10 günden fazla abluka altında kaldıktan sonra gerçekleştiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun abluka sırasında hastaneye tıbbi malzeme ve insani yardım desteklerine engel olduğu vurgulandı.

Abluka sırasındaki duruma ilişkin, "Elektriklerin kesik olması, su ve hastalara verilen yiyeceklerin tükenmesi dışında, hastanede bulananlara ateş açılması ve çevresinin sürekli bombalanması gibi tehlikeli bir sürecin ardından gerekli tıbbi bakım ve hizmetin sürmesi imkansız hale gelmişti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastaların tedavileri için Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere nakil işleminin sürdüğüne dikkat çekildi.

Filistin Kızılay Cemiyetinden cuma günü yapılan açıklamada, yakıtın bitmesiyle elektriklerin kesilmesinin ardından Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Zorunlu Olarak Boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Zorunlu Olarak Boşaltıldı - Son Dakika
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