Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu

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Giresun'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Başoğlu'nun organları, 3 kişiye umut oldu. Başoğlu'nun 2 böbreği ve karaciğeri bağışlandı.

15.08.2024 15:50
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GİRESUN'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Başoğlu'nun (66), 2 böbreği ile karaciğeri 3 kişiye umut oldu.

Olay, geçen pazar günü Bulancak ilçesinde meydana geldi. Dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan İbrahim Başoğlu, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Başoğlu, acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Başoğlu'nun, dün beyin ölümü gerçekleşti. Durumu öğrenen ailesi, Başoğlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakil Birimi'nde görevli hekimlerin sabah saatlerinde geldiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başoğlu'nun 2 böbreğiyle, karaciğeri alındı. Organlar, bağış bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Erzurum'a gönderildi.

'AİLEMİZ ÇOK DUYARLIYDI'

Organ bağışı konusunda ailenin duyarlı olduğunu dile getiren Başhekim Fazıl Kulaklı, "Ailemiz çok duyarlıydı, ailemizin duyarlılığı organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu. Organ bağışları, organ nakli bekleyen hastalara şifa vermektedir. Ülkemizde kadın, erkek, çocuk, genç binlerce kişinin organ nakli beklediğini bilerek hareket etmekte fayda var. Organ bağışı konusunda Giresun çok kötü durumda olmamakla birlikte daha iyi durumda olabilir. Son zamanlarda organ bağışı sayımızın arttığını söyleyebiliriz. Tabii burada beyin ölümü tanısını koymak da çok önemli. Bu konuda hastanemizde gerekli çalışmalarını yapmaktadır" dedi.

Giresun\'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu - Son Dakika

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