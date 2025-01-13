Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Sağlık Riskleri - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Sağlık Riskleri

Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Sağlık Riskleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mobin Nesiri, zamanında tedavi edilmeyen gömülü yirmi yaş dişlerinin baş ağrısından organ yetmezliğine kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

13.01.2025 11:15  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÖMÜLÜ yirmi yaş dişlerindeki enfeksiyonların, baş ağrısından organ yetmezliğine kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mobin Nesiri, zamanında tedavi edilmeyen yirmi yaş dişlerinin risklerine dikkat çekti.

Yirmi yaş dişleri, çene yapısında yeterli yer olmadığı veya gömülü kaldığı durumlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri, zamanında tedavi edilmediğinde baş ağrısı, kulak ağrısı ve diş hassasiyeti gibi şikayetlerin yanı sıra ölümcül enfeksiyon risklerine yol açabileceği uyarısı yaptı.

Toplamda 32 tane olması gereken yetişkin dişlerinin 28'i çocukluk ve erken ergenlik döneminde, yirmi yaş dişi olarak bilinen dördü ise gençlik döneminde çıkıyor. Çenemizin en gerisinde çıkan bu dişler bazı durumlarda önemli sağlık sorunlarına sebep oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri, yirmilik dişlerin çene yapısına uyum sağlamaması, diş etlerinde yeterli alan bulamaması veya gömülü kalması durumunda ağrı, apse ve rahatsızlık oluşturabildiğine dikkat çekti. Nesiri yirmilik dişlerin, diğer dişlere baskı yaparak apse ve enfeksiyonlara neden olabileceğini belirterek, özellikle enfeksiyon ilerlediğinde, vücudun bağışıklık sistemini etkileyerek sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.

ŞİŞKİNLİK, AĞIZDA KÖTÜ KOKU, AĞIZ AÇMA KISIKLIĞI, KULAĞA VURAN AĞRI

Diş etlerinde yeterli alan bulabilen ve olması gerektiği gibi çıkan yirmilik dişlerin herhangi bir rahatsızlık meydana getirmeyeceğini söyleyen Nesiri, bu alanın yeterli olmaması ya da dişin gömülü kalması durumunda sorunların baş gösterdiğini belirtti. Nesiri, bu sorunların komşu diş ve diş etlerinde ağrı, diş hassasiyeti, lenf bezlerinde şişkinlik, ağızda kötü koku, ağız açma kısıklığı, kulağa vuran ağrı ya da baş ağrısı şeklinde ortaya çıkabildiğini belirtti.

ÖLÜMCÜL RİSK DE BARINDIRABİLİR

Gömülü diş sorunlarının özellikle 17-25 yaş aralığında kendisini gösterdiğini, sorun fark edilince mutlaka diş hekimine başvurmak gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri yirmi yaş dişlerindeki sıkıntıların, enfeksiyon durumunda hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı. Dişte görülen enfeksiyonun diş ve diş köklerinden sonra dişlere destek sağlayan kemiklere ilerleyebileceğini, hatta kana karışabileceğini söyleyen Dr. Nesiri, "Diş apsesinde ikincil meydana gelen komplikasyonlar ölümcül olabilir. Sepsis, her türlü enfeksiyona bağlı olarak gelişebilir. Yaşamı tehdit eden bu durumun tedavisine ne kadar erken başlanırsa organ hasarlarının önlenebilmesi olasığılı o kadar yüksektir" dedi.

CERRAHİ MÜDAHALE HAYAT KURTARABİLİR

Dr. Nesiri, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yirmilik dişler, çene kemiğinde gömülü kaldığında genellikle cerrahi operasyonla alınır. Dişin röntgen görüntüleri dikkate alınarak kesi yapılır ve diş, parçalara ayrılarak çıkarılır. Operasyon sonrasında bölge dikişlerle kapatılır ve iyileşme süreci yakından takip edilir.

Kaynak: DHA

Baş Ağrısı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Sağlık Riskleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Sağlık Riskleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.