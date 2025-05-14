Göz Kanserine Yeni Tedavi Yöntemi - Son Dakika
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Sağlık

Göz Kanserine Yeni Tedavi Yöntemi

Erciyes Üniversitesi'nde göz kanserlerinde plak radyoterapi yöntemiyle tedaviye başlandı.

14.05.2025 16:53
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Kamu hastanelerinde tek merkez ERÜ: Göz kanserlerinde plak radyoterapi yöntemiyle hastalar tedavi edilmeye başlandı

KAYSERİ - Erken tanı konulduğunda etkili bir tedavi yöntemi olan plak radyoterapi, artık Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener, 'Göz Kanserlerinde Plak Radyoterapi Yöntemi' ile bölümlerinde hastaların tedavi edilmeye başlandığını söyledi.

Kamu hastaneleri arasında tek merkez şu an için Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener açıklamasında, " Türkiye'de bu ileri teknolojik tedavi bugüne dek yalnızca bazı özel merkezlerde sunulabiliyordu. Ancak kamu hastaneleri arasında tek merkez şu an için Erciyes Üniversitesi oldu" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener, göz kanserlerinde plak radyoterapi yöntemi hakkında bilgi vererek, "Gözün iç kısmında gelişen üveal melanom, nadir görülse de hayatı tehdit edebilen ciddi bir göz kanseridir. Bu tümör iris ya da koroid gibi gözün iç tabakalarında ortaya çıkabilir ve zamanında müdahale edilmediğinde vücuda yayılabilir" dedi.

Plak birkaç gün boyunca gözde kalarak sadece tümörlü bölgeye radyasyon veriyor

Plak radyoterapi yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener, "Üzerinde radyoaktif madde bulunan küçük bir metal plak gözün dış yüzeyine, tümörün tam karşısına cerrahi olarak yerleştiriliyor. Plak birkaç gün boyunca gözde kalarak sadece tümörlü bölgeye radyasyon veriyor. Bu sayede hem tümör tedavi ediliyor hem de sağlıklı dokular korunuyor. Tedavi, göz hastalıkları uzmanı, radyasyon onkoloğu ve radyasyon fizikçisinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından planlanıp uygulanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Göz Kanserine Yeni Tedavi Yöntemi - Son Dakika

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