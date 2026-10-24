Oyundaki flört aldatma sayılır mı? GTA 6'nın çifti Jason ve Lucia yeni tartışma başlattı - Son Dakika
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Oyundaki flört aldatma sayılır mı? GTA 6'nın çifti Jason ve Lucia yeni tartışma başlattı

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Oyundaki flört aldatma sayılır mı? GTA 6\'nın çifti Jason ve Lucia yeni tartışma başlattı
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Rockstar'ın gelecek ay çıkacak GTA 6 oyununda Jason ile Lucia'nın alışverişe, restorana gidip ilişkilerini geliştirebilmesi eski bir soruyu yeniden gündeme taşıdı. İngiltere'de YouGov'un sorduğu 4 binden fazla yetişkinden yaklaşık yüzde 6'sı partnerinin oyunda böyle bir ilişki yaşamasını aldatma sayacağını, yüzde 19'u sorun edeceğini söyledi.

Partnerinizin başka biriyle saatlerce flört ettiğini, elini tutmaya çalıştığını ve onu randevulara çıkardığını düşünün. Çoğu insan bunu oturup sorgulardı. Peki ya o kişi yalnızca bir video oyununun içindeyse?

Gelecek ay piyasaya sürülecek Rockstar'ın büyük ilgi gören Grand Theft Auto serisinin son oyunu eğlence dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor. Ön gösterimlere bakılırsa oyunun iki ana karakteri arasındaki bağ, hikayenin merkezinde yer alıyor.

Rockstar, ünlü ABD'li kanun kaçakları Bonnie Parker ve Clyde Barrow'u andıran başkarakterler Jason ve Lucia'nın mutlaka romantik bir çift olmak zorunda olmadığını ima ediyor.

Ancak ikili, suç ve kaçış üzerine kurulu ana hikayenin dışında da birlikte zaman geçirerek ilişkilerini geliştirebiliyor. Alışverişe çıkabiliyor, barlara ve restoranlara gidebiliyor, birlikte spor yapabiliyorlar. El ele tutuşmak ve birbirlerinin mesajlarına hızla yanıt vermek gibi küçük etkileşimler de aralarındaki bağın güçlenmesine yardımcı olabiliyor.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Bu fikir, neredeyse video oyunları kadar eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi: Kurgusal bir ilişkiye kendinizi bu kadar kaptırırsanız gerçek hayattaki partnerinizin buna üzülmeye hakkı var mı?

İngiltere'de kamuoyu araştırma şirketi YouGov, Eylül ayında bu soruyu 4 binden fazla İngiliz yetişkine yöneltti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 6'sı bunu aldatma olarak göreceğini söylerken yüzde 19'u da "bunu sorun edeceğini" belirtti. Kadınların bu duruma olumsuz yaklaşma olasılığı erkeklere kıyasla belirgin biçimde daha yüksekti.

TikTok'ta bir milyondan fazla takipçisiyle anime ve oyun içerikleri paylaşan, Teksaslı 30 yaşındaki Alli Franco, internetteki tartışmayı izlerken "hayal kırıklığına uğradığını" söylüyor.

BBC'ye konuşan Franco, "Partneriniz kurgusal bir karakter yüzünden kendini güvensiz hissediyorsa bunun üzerine ciddi biçimde düşünülmesi gerekir" diyor. "Bu, bir televizyon yıldızına hayranlık duymaya benziyor. Ama işin içinde gerçek bir insan bile olmadığı için aldatmayla çok daha az ilgisi var."

Franco'nun konuyla ilgili paylaştığı videonun altına yorum yapan yüzlerce kişi de onunla aynı fikirde görünüyordu. Yine de bazılarının çekinceleri vardı.

Bir kullanıcı, "Açıkçası duruma bağlı" diye yazdı. "Partnerinizle yaptığınız planları iptal ediyorsanız ya da yakınlık ihtiyacınızı kurgusal bir karaktere yöneltiyorsanız bu biraz tuhaf."

Konuştuğumuz bir kadın ise "Çok tuhaf ve gerçekten midemi bulandırıyor" dedi.

OYUNLAR SOSYAL İLİŞKİLERİ TAKLİT EDİYOR

Video oyunları, onlarca yıldır oyuncuların, oyuncu tarafından kontrol edilmeyen karakterlerle, yani NPC'lerle ilişki kurmasına olanak tanıyor.

Oyuncular, 1996'da Harvest Moon'da köylülerle evlenebiliyor, Final Fantasy VII'de duygusal hikayelerin gidişatını şekillendirebiliyor ve Baldur's Gate II gibi rol yapma oyunlarında daha karmaşık romantik ilişkiler yaşayabiliyordu.

Yaşam simülasyonu The Sims'te ise bilgisayarın kontrol ettiği karakterlerle flört edebiliyor, randevuya çıkabiliyor, evlenebiliyor ve çocuk sahibi olabiliyorlardı. Ancak bütün bu etkileşimler, oyun geliştiricilerinin önceden yazdığı kurallara ve hikayelere sıkı sıkıya bağlıydı.

GTA 6 ise daha dinamik bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Oyuncular, açık dünyada daha geniş bir etkileşim ve seçim yelpazesi aracılığıyla Jason ile Lucia arasındaki ilişkiyi şekillendirebilecek.

Florida Eyalet Üniversitesi'nde insanların kurgusal karakterlerle nasıl bağ kurduğunu araştıran doçent Arienne Ferchaud, "Oyunlar geliştikçe oyuncuların kendilerini kaptırdıkları deneyimden kopma olasılığı azalıyor" diyor. "Oyunlar, gerçekliği ve sosyal ilişkileri taklit etmekte giderek daha başarılı oluyor."

SIRADAKİ SIÇRAMA YAPAY ZEKA

Grand Theft Auto 6, bugün oyun tasarımının ulaştığı en ileri noktayı temsil ediyor olabilir. Ancak bir sonraki büyük sıçrama yapay zeka sayesinde gerçekleşebilir.

Nvidia, Ubisoft ve diğer büyük teknoloji şirketleri, oyuncuların NPC'lerle daha doğal sohbetler kurmasını sağlayan üretken yapay zeka sistemlerini şimdiden deniyor. Gelecekte oyun karakterleri, önceden yazılmış bir senaryoyu takip etmek yerine geçmiş karşılaşmaları hatırlayabilir, oyuncunun yaptıklarına tepki verebilir ve zaman içinde değişen ilişkiler kurabilir.

Ferchaud, bunun oyuncuların kendilerini oyunlara daha da fazla kaptırmasını sağlayabileceğini düşünüyor. "Kendinizi daha sağlam ya da daha özel hissettiren ilişkiler içinde bulabilirsiniz" diyor. Ancak bugünkü haliyle yapay zekanın gerçekten anlamlı bir bağ kurmak yerine hala "daha güçlü bir yanılsama" yaratacağını savunuyor.

Bunun heyecan verici mi yoksa huzursuz edici mi olduğu, oyuncuya göre değişebilir. Nitekim bu teknolojinin oyunlarda daha yaygın kullanılmasına karşı bazı tepkiler de var.

Franco, hayranların sevdikleri anime karakterleriyle konuşmasına olanak tanıyan yapay zeka sohbet botlarının reklamlarını şimdiden gördüğünü söylüyor. "Yapay zekanın oyunlara entegre edilerek deneyimi daha gerçekçi hale getireceğini rahatlıkla hayal edebiliyorum" diyor. "Ama bu gerçekleşse bile ben bunu yine yalnızca bir oyun olarak görürüm. Sonuçta kod satırlarıyla birini aldatamazsınız."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
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