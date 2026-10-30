Gülümse Midyat projesinin 6'ncı etkinliğinde çocuk hastalara hediye verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gülümse Midyat projesinin 6'ncı etkinliğinde çocuk hastalara hediye verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gülümse Midyat projesinin 6\'ncı etkinliğinde çocuk hastalara hediye verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülümse Midyat projesinin 6\'ncı etkinliğinde çocuk hastalara hediye verildi
Haber Videosu

Midyat Devlet Hastanesi’nin yürüttüğü “Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda” projesinin 6’ncı etkinliğinde çocuk servisinde tedavi gören hastalara oyuncak ve hediye dağıtıldı. Yunus polislerinin de katıldığı etkinlikte çocukların moral bulması amaçlandı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi tarafından çocuk hastaların moral ve motivasyonunu artırmak, hastane sürecini onlar için daha umut verici hale getirmek amacıyla yürütülen "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" Projesi kapsamında, çocuk servisinde tedavi gören minik hastalara hediyeler dağıtıldı.

Midyat Devlet Hastanesi, çocuk hastaların tedavi sürecinde moral ve motivasyonlarını desteklemek, yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" Projesini sürdürüyor.

Projenin 6'ncı etkinliği kapsamında hastanenin çocuk servisinde tedavi gören çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yunus polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte minik hastalar unutulmadı, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve tedavi sürecinde moral desteği sağlamak hedeflendi. Etkinliğe Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Midyat İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ahmet Suat Sağlam, Yunus polisleri, hastane idare ve yönetimi ile hemşireler katıldı.

"Amacımız çocuklarımızın yüzünü güldürmek"

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, projenin temel amacının çocukların moralini yükseltmek ve iyileşme süreçlerine destek olmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Program kapsamında Yunus polislerimizle birlikte çocuk servisimizde tedavi gören yavrularımıza oyuncaklar dağıttık. Amacımız çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara bir nebze olsun moral vermek ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunabilmekti."

Peköz, çocukların mutluluğuna katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek projeye destek veren tüm kurum ve personele teşekkür etti.

Midyat Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi Burcu Erpolat da çocuklara hediye dağıtılan bu anlamlı etkinlik dolayısıyla katılımcılara teşekkür ederek projenin devam etmesini temenni etti. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Midyat Devlet Hastanesi idare ve yönetimine de teşekkürlerini iletti.

"Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" Projesi, çocukların tedavi sürecinde yalnızca tıbbi bakımın değil, moral desteğinin, ilginin ve sevginin de önemine dikkat çekiyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunulması ve ailelerine de moral verilmesi amaçlanıyor. Projenin yeni etkinliklerle sürdürülmesi ve tedavi gören daha fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiHediyeSağlıkÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil 4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil
Anıtkabir’deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu’ndan ilk açıklama Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi Olan tüm yolculara oldu Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor Mahkemeye böyle getirildi Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:53
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
09:50
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
09:48
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 10:14:24. #7.12#
SON DAKİKA: Gülümse Midyat projesinin 6'ncı etkinliğinde çocuk hastalara hediye verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android