Günde 7 Bin Adım Atmanın Depresyon Üzerindeki Önemi - Son Dakika
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Sağlık

Günde 7 Bin Adım Atmanın Depresyon Üzerindeki Önemi

Günde 7 Bin Adım Atmanın Depresyon Üzerindeki Önemi

Yeni bir araştırma, günde 7 bin adım atmanın depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Yürüyüşün ruh hali üzerindeki olumlu etkileri, kalp sağlığı ve genel dayanıklılık için de faydalı olduğu vurgulandı.

17.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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GÜNDE 7 bin adım atmanın, depresyonun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırabileceği açıklandı.

Jama Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada; günlük yürüyüşlerin, ruh hali üzerindeki etkileri incelendi. Uzmanlar, adım atmanın kalp sağlığı ve uzun ömürle ilişkilendirildiğini fakat depresyonla bağlantısı üzerine daha önce herhangi bir araştırma yapılmadığını söyledi.

Araştırmaya göre, günde 5 binin altında adım atmak, depresyon riskini artırıyor. 7 bin 500 adım atan bireylerde ise depresyon riski, yüzde 42 oranında azalıyor.

Egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, 10 bin adım hedefinin, takıntı haline getirilmesinin yanlış olduğunu aktardı.

Profesör Tom Yates ise orta seviyede fiziksel aktivitenin erken ölüm riskini azaltmada etkili olduğunu ancak bu seviyenin ötesinin büyük bir fark yaratmayabileceğini belirterek, "Kanıtlar, günlük 8 bin adımın sağlığa faydalı bir eşik olduğunu gösteriyor" dedi.

Uzmanlar, düzenli yürüyüş yapmanın faydalarının yalnızca kalp ve ruh sağlığıyla sınırlı olmadığını, günlük yürüyüşlerin, kasları güçlendirdiğini, eklem ağrılarını azalttığını ve dayanıklılığı artırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Günde 7 Bin Adım Atmanın Depresyon Üzerindeki Önemi - Son Dakika

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