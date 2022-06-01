Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak

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Türkiye'de 3 gün üst üste vaka sayılarının binin altına kalmasıyla birlikte hastaneler hariç tüm alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Normal hayata dönüşte önemli bir adım olarak kabul edilen maske yasağının kaldırılmasının ardından günlük yayınlanan koronavirüs tablosunun da artık haftalık olarak paylaşılacağı açıklandı.

ARTIK HAFTALIK OLARAK YAYINLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide koronavirüs tablosunun paylaşımına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Koca açıklamasında "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

DÜN 946 VAKA TESPİ EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs'ın Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz gün 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 734 bin 958 doza yükseldi.