Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak - Son Dakika
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Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak

01.06.2022 20:26

3 gün peş peşe vaka sayılarının binin altında olmasının ardından günlük yayınlanan koronavirüs tablosu, bugünden itibaren haftalık olarak paylaşılacak.

Türkiye'de 3 gün üst üste vaka sayılarının binin altına kalmasıyla birlikte hastaneler hariç tüm alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Normal hayata dönüşte önemli bir adım olarak kabul edilen maske yasağının kaldırılmasının ardından günlük yayınlanan koronavirüs tablosunun da artık haftalık olarak paylaşılacağı açıklandı.

ARTIK HAFTALIK OLARAK YAYINLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide koronavirüs tablosunun paylaşımına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Koca açıklamasında "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs verileri artık günlük olarak değil, haftalık yayımlanacak

DÜN 946 VAKA TESPİ EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs'ın Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz gün 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 734 bin 958 doza yükseldi.

Koronavirüs verileri artık günlük değil, haftalık yayınlanacak
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Son Dakika Sağlık Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak - Son Dakika


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