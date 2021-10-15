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Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat - Son Dakika

Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat

15.10.2021 10:22

Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat Doç. Dr. Işık: "Kraniosinostoz tedavi edilmezse zeka geriliğinden görme işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir" Doç. Dr.

Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat

Doç. Dr. Işık: "Kraniosinostoz tedavi edilmezse zeka geriliğinden görme işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir"

İSTANBUL - Doç. Dr. Semra Işık, bebeklerde kafatası şekil bozukluğunun, kafatası gelişimini ve bazı hastalarda ise beyin gelişimini önemli ölçüde etkilediğini belirterek, "Bu bizim bildiğimiz yastıkta hep aynı tarafa yatmakla oluşan deformasyondan farklı ve tedavi edilmezse zeka geriliğinden, görme, işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir" dedi.

Yeni doğan bebeklerde veya ilk aylarda belirlenebilen kafasındaki kıkırdakların, olması gereken zamandan erken kapanmasıyla oluşan kafatası şekil bozuklukları (kraniosinostoz) beynin büyümesini engelleyerek gelişim problemlerine ve fonksiyon kayıplarına yol açabiliyor. Bu tablonun erken dönemde fark edilerek gerekli müdahalelerin yapılması, gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Semra Işık, ilk 3 aya kadar hatta bazı hastalarda ise 4 aya kadar kapalı ameliyat yapılabildiğini ifade etti.

"Kapanan ekleme göre kafatası şekil değişikliğine uğruyor"

Hastalık hakkında bilgi veren İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semra Işık, "Kraniosinostoz dediğimiz hastalık aslında beyindeki kemiklerin arasındaki eklemlerin erken kapanması problemi. Kapanan ekleme göre kafatası şekil değişikliğine uğruyor. Ama bu bizim bildiğimiz yastıkta hep aynı tarafa yatmakla oluşan deformasyondan farklı. Kraniosinostoz cerrahisi aslında oldukça zor bir cerrahidir. Küçük bebeklerle uğraşıyoruz ve bu ameliyatlar yoğun bakım süreci gerektirebilecek büyük ameliyatlar. Kapalı ameliyatlar bu yüzden bizim için önemli" şeklinde konuştu.

"Zeka geriliğinden görme işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir"

Hastalığın tedavi edilmezse çok ciddi sonuçlar doğuracağını söyleyen Işık, "3 ay öncesinde tespit edebildiğimiz ve 3 aya kadar yakalayabildiğimiz bu 2 bebeğimizdeki gibi trigonosefali yani öndeki sütürünün kapanmasıyla alında üçgen bir kafatası şekil bozukluğu gelişmişti. Öncesinde yakalayabildiğimiz için kapalı ameliyat şansımız oldu. 3 ay en geç 4 aya kadar bazı çeşitlerinde bu ameliyatı uygulayıp oradaki kapalı olan kemiği açıp çıkartıyoruz. Sonrasında kask desteği ile bu çocukların kafatasını biz dışarıdan şekillendiriyoruz. Kraniosinostoz tedavi edilmezse sadece deformasyonel yani kozmetik bir hastalık değil. Zeka geriliğinden, görme, işitme kayıplarına varabilecek sonuçlar doğurabilir. Her hastada olmaz ama olma ihtimali olduğu için biz bu hastaları tedavisiz bırakmak istemiyoruz" dedi.

"2 gün yoğun bakımda kaldı"

Oğlu Ali Asaf'ın tedavi sürecini anlatan Şehri Şahin ise, "İlk doğduğunda zaten kafa şekil bozukluğu vardı. Bizim çocuk doktorumuz fark etti. Bizi beyin cerrahisine yönlendirdi. Biz de Semra hocayı bulduk iyi ki de bulmuşuz. Ameliyat oldu kapalı ameliyat şansını kaybetmemesi için hemen olması gerekiyordu. Direkt geldik. 2 hafta sonra ameliyatı oldu. Yani 3 aylıkken ameliyat oldu. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ameliyattan önce kusması da vardı ama daha sonra geçti. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra çabuk toparladı" diye konuştu.

"Şimdi kask sürecimiz devam ediyor"

Kızının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Hatice Özçelik ise, "Mercan doğduğunda zaten yoğun bakımda kalmıştı. Oradaki doktorlar bize bunun bilgisini vermişti. Oradan taburcu olduktan sonra bizde direkt beyin cerrahisine gittik. Semra Hanım'ı bulduk. Ameliyat olması gerektiğini söyledi. 1 hafta içerisinde hemen ameliyat oldu. 1 gün yoğun bakımda kaldı. Ertesi gün taburcu oldu ertesi gün de taburcu oldu. Şimdi kask sürecimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat
Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat
Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat
Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat - Son Dakika


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