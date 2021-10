İkinci doz aşılamada "Mavi" kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 73,8 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olan Tunceli'de, aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, AA muhabirine, kent genelinde Kovid-19 aşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ağustos ayında vaka sayılarının arttığını, eylülden itibaren yapılan çalışmalarla vaka rakamlarında önemli bir düşüş yaşandığını aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vaka sayılarının düşmesinin en önemli etkisinin aşılama olduğunu düşünüyoruz. Vakalarımıza ya da hastane yatışlarımıza baktığımızda büyük çoğunluğunun ya aşısız ya da eksik doz aşı yaptıran vatandaşlarımızdan oluştuğunu gözlemledik. Yoğun bakım özelinde konuşursak, yatan hastalarımızın tamamı ya aşısız ya da eksik doz aşılı olanlardan oluşuyor. Servis yatışlarımızda ise zaman zaman aşılı vatandaşlarımızı da görüyoruz ama bunların da hastalığı hafif geçirdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz."

Özdemir, aşılama sürecinin en başından beri kentin tamamında köy, yayla ve dağlarda vatandaşların aşılamalarını gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, ciddi bir aşılama oranına kavuştukları için bunun faydalarını gözlemlediklerini aktardı.

Aşı için vatandaşların 444 50 87 numaralı telefonla veya muhtarlar aracılığıyla kendilerine ulaşabileceğini belirten Özdemir, kendilerine ulaşan kişileri aşılamak için vatandaşın ayağına hizmeti götüreceklerini ifade etti.

"Aşılamada yüzde 75'i geçmek üzereyiz"

Özdemir, Tunceli'de 140 bine yakın doz aşı yaptıklarını dile getirerek, "Şu an 2. doz aşılamada da yüzde 75'i geçmek üzereyiz. Şu an aşılama çabamızı özelikle 18 yaş altı çocuklarımız için vermekteyiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile velilerimize bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirdik. Bunun neticesinde şu an yüzde 60'ın üzerinde bir 15-19 yaş grubu aralığındaki öğrencilerimize yönelik aşılamamız var. Özellikle üniversitemizin açılmasıyla akşam saatlerinde yurttaki öğrencilerimize yönelik aşılama çalışmalarımız da devam ediyor."

Vatandaşlara da çağrı yapan Sağlık İl Müdürü Özdemir, "Eksik doz aşıları olan ya da üçüncü doz aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızdan sağlık kurumlarımıza, bizlere ulaşıp aşılamalarını tamamlamalarını rica ediyoruz. Kent olarak da ikinci doz aşılamamızda maviye çok yaklaştık. Tunceli'ye mavi yakışır." dedi.