İngiliz hastaya, Türk şifası - Son Dakika

TATİL için geldiği Aydın'ın Didim ilçesine hayran kalıp ailesiyle birlikte yerleşen İngiliz Susan Dawn Forster (62), ikinci hayat operasyonu gerekince tercihini de Türk hekimlerinden yana kullandı. Siroz tanısı koyulan Forster'e, İzmir Kent Hastanesi'nde bir Türk'le evli olan kızı Sheree Forster Gürsoy'dan (32) karaciğer dokusu nakledildi. Prof. Dr. Murat Kılıç, "Anne ve kızının sağlık durumları iyi, şifayla taburcu ettik" dedi.

İngiltere'nin Norwich kentinde yaşayan kuaför Susan Dawn Forster ile ticaretle uğraşan eşi Matthew Forster (60) yaz tatili için Türkiye'yi seçen turistlerdi. 3 çocuklu çift her yıl tatillerini geçirdikleri Aydın'ın turistik ilçesi Didim'i çok sevince buraya yerleşmeye karar verdi. Nitekim 18 yıl önce çocukları Sheree, Hannah (29) ve Georgia (26) ile birlikte Didimli oldular. Aile Türkiye'yi ikinci vatan olarak seçerken, kızları Sheree çocukluk arkadaşı olan turizmci Somer Gürsoy (35) ile hayatını birleştirdi. Aile, Türkiye'de özellikle İngilizlerin yoğun ilgi gösterdiği Didim'de yeni bir hayat kurarken, anne Forster'in sağlık durumu 7 ay önce bozuldu. Forster'e siroz tanısı konuldu, yeniden eski günlerine dönebilmesi için karaciğer nakli olması gerektiği bildirildi.

"NAKİL BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

İstanbul'da da çeşitli arayışlara giren aile nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda iki çocuk annesi kızları Sheree Gürsoy'un verici olabileceği saptandı. İngiliz anne-kız geçtiğimiz 6 Eylül'de ameliyat masasına yattı ve karaciğer nakli başarıyla gerçekleşti.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da; Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç.Dr.Mert Akan ve Uzm.Dr Alihan Pirim'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil sonrasında şu bilgileri verdi:

"Susan Forster alkol ve ilaçlara bağlı karaciğer sirozu gelişmiş bir hastaydı. Son dönemde geçirdiği yemek borusu ve mide varisleri kanaması yüzünden sağlığı kötü, durumu ciddiydi. Özellikle son 3 ayda geçirdiği iki kanama ile ölümden dönmüş ve karaciğer nakli olmasa bir kaç ayda kaybedilmesi muhtemel bir hastaydı. Bize başvurduğunda genel durumu kötü olan hastaya en uygun verici kızı oldu. Bu nakille hastamız kurtuldu. Hem hastamızı hem de vericisi kızını şifayla taburcu ettik. Şimdi kontrole gelip gidiyorlar."

"TÜRK HEKİMLERİ SAYESİNDE"

18 yıldan bu yana eşi ve kızlarıyla Didim'de yaşayan Susan Dawn Forster, Türkiye'yi, Türkleri çok sevdiğini, damadının da bir Türk olduğunu belirterek, "Annem ve kız kardeşim İngiltere'de, buna rağmen ben yaşamayı seçtiğim Türkiye'de, Türk hekimlerine tedavi olmayı tercih ettim. Çok da doğru karar vermişim. Kızıma ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan yaz tatillerinde birlikte oyunlar oynadığı çocukluk arkadaşı Somer Gürsoy 14 yıl önce dünyaevine giren, Kayahan Enes (8) ve Asya Aysu (4) adlı iki çocukları olan Sheree Forster Gürsoy da duygularını şöyle dile getirdi:

"Ameliyat olmaktan çok korkuyordum. En çok da annem ve çocuklarım için. Ama Kent Hastanesi'nde bize öyle iyi baktılar ki korkularımın yerini güven, rahatlık aldı. Annemin geçirdiği o kötü günleri de bu sayede unuttuk. Annemin iyileştiğini, ayağa kalktığını görmek müthiş bir bir şey. Doktorlarımızın hakkını ödeyemeyiz, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Annem yeniden hayata döndü, yeni bir hayatı oldu."