Kovid-19'u nakil kalbiyle yendi - Son Dakika

İzmir'de 2 yıl önce kalp nakli olan 48 yaşındaki Nihat Aldırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadelede gördüğü tedavi ile yeniden rahat bir şekilde nefes almaktan mutluluk duyuyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Aldırma'ya 2018 yılında, geçirdiği 3 kalp krizinin ardından kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yaşadığı sağlık sorunları her geçen gün artan Aldırma, acil olarak kalp nakli listesine alındı.

Aldırma, bir yıl sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadavradan yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

Kovid-19 sürecinde de salgın tedbirlerine dikkat eden ve 2 doz aşı olan Aldırma, bir ay önce yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

PCR testi pozitif çıkan Aldırma, nefes almada güçlük çektiği için Kovid-19 servisinde tedavi altına alındı.

Doktorlar, organ nakli olan Nihat Aldırma'yı sağlığına kavuşturmak için seferber oldu.

Naklin ardından kullandığı bağışıklığı baskılayan ilaçları kesmeyen doktorlar, uyguladıkları solunum tedavisiyle Aldırma'nın yeniden rahat bir şekilde nefes almasını sağladı.

"Doktorlarımın mücadelesi sayesinde yaşıyorum"

Nihat Aldırma, AA muhabirine, kalp nakli olduktan sonra başlayan Kovid-19 salgınında hasta olmamak için kendisini korumaya çalıştığını, günlerce evden çıkmadığını belirtti.

Yaptırdığı testin pozitif çıktığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlatan Aldırma, "Hastalık sürecinde öksürüğüm vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordum. Koronavirüs çok kötü bir hastalık. Nefes almakta ve yürümekte zorlanıyordum. Nakil olmuştum, bir de bunun üzerine Kovid-19 olduğumu öğrendiğimde çok korktum. Doktorlarımın mücadelesi sayesinde yaşıyorum. Kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aldırma, herkesin bu süreçte aşılanması gerektiğini dile getirdi.

"Virüs, organ nakli olan kişilerin vücutlarında bir ay kalabiliyor"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İKÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise Aldırma'nın kendilerine başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Organ nakli olanlarda Kovid-19 hastalığının daha ağır seyrettiğine işaret eden Şener, şunları kaydetti:

"Organ nakli olan hastalarda özellikle bağışıklık sistemini baskılayacak ilaçlar kullanmak zorundayız. Bu ilaçlardan uzun dönem kullanıyorlar. Kovid-19 teşhisi konulsa bile bu ilaçları kesemiyoruz. Meslektaşlarımızla tedavi sürecinde hastamızın ilaçlarına devam ettik. Solunum tedavisi uyguladık. Hastamız tedavilere olumlu yanıt verdi. Virüs, organ nakli olan kişilerin vücutlarında bir ay kalabiliyor. Organ nakli olan kişiler aşıya güvenmeden, mutlaka diğer korunma önlemlerini de ön planda tutarak, tıpkı aşısızmış gibi varsayarak hareket etmeli."