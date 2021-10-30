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Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu

30.10.2021 11:01
Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'da 3 yıl önce hizmete açılan 558 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, hizmete girdiği günden bu yana 4 milyon 250 bin hastaya poliklinik hizmeti sundu.

Manisa'da 3 yıl önce hizmete açılan 558 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, hizmete girdiği günden bu yana 4 milyon 250 bin hastaya poliklinik hizmeti sundu.

Manisa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projeleri kapsamında 30 Ekim 2018'de 235 milyon avroluk yatırımla hizmete alındı.

Türkiye'nin bu alandaki 7. hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi, kısa sürede hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek merkezde çözüldüğü üs oldu. Alanında uzman 255 hekim ve 2 bin 212 personelin görev yaptığı hastane, 178 bin 204 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor.

Toplam 558 yatak kapasitesine sahip hastanede 320 oda, 122 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 19 ameliyathane, 145 poliklinik odası, 15 diyaliz yatağı ve 17 kemoterapi koltuğu bulunuyor.

Anketlerde yüzde 98 hasta memnuniyeti oranıyla kentteki sağlık hizmeti anlayışını değiştiren, 5 yıldızlı otel konforunda hastalarını ağırlayan dev sağlık tesisinin hizmete başlamasıyla ildeki devlet hastanelerinin yatak kapasitesi de bini geçti.

30 Ekim'de 3. yılını geride bırakan hastanede, 4 milyon 250 bin hasta poliklinik hizmeti aldı, 134 bin 154 ameliyat yapıldı. Yine geçen sürede 540 baypas, 12 bin 200 de anjiyo işlemi uygulanan hastanede 144 bin 880 hasta yatarak tedavi gördü. Aynı dönemde 7 bin 541 bebek, bu hastanede dünyaya gözlerini açtı.

"Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"ne sahip sağlık merkezi, bu yönüyle yurt dışından gelen hastalara da hizmet veriyor.

Salgın döneminde sunulan hizmetler

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, AA muhabirine, 3 yılda sadece Manisa ve ilçelerine değil, İzmir, Aydın, Uşak ve Balıkesir gibi çevre illerden sevk edilen hastalara da sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Özellikle Kovid-19 salgınında pek çok hastanede yoğunluk artarken Manisa Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavilerinin yanında diğer sağlık hizmetlerine aksatmadan devam ettiklerini vurgulayan Saka, şu bilgileri verdi:

"Özellikle şehir hastanelerinin rolü Kovid-19 salgını döneminde çok iyi anlaşıldı. Bu dönemde yoğun bakım yatak kapasitemizi arttırdık, ilave yataklar açtık. 122 olan yoğun bakım yatağımızı 189'a çıkardık. Bunu daha arttırabilecek potansiyelimiz vardı ancak gerek kalmadı. Aşılamaya da destek olduk, 170 bin doz aşı hastanemizde yapıldı. Bu dönemde durmadık hem pandemi için çalıştık hem de normal işleyişimizi sürdürdük."

Saka, şehir hastanesindeki Kovid-19 polikliniklerinde 106 bin hastaya bakıldığını, 2 bin 300 Kovid-19 hastasının da servislerde ya da yoğun bakımlarda tedavi gördüğünü dile getirdi.

Kovid-19 hastalarına hizmet verildiği dönemde normal sağlık hizmetlerinde de 904 bin hastanın tedavi aldığını aktaran Saka, bu süreçte kentte sağlık hizmetlerinin sağlıklı olarak verilmesinde hastanenin önemli bir yükü üstlendiğine işaret etti.

Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu
Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu
Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu
Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu
Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Manisa Şehir Hastanesi 3 yılda bölgesinin sağlık üssü oldu - Son Dakika


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