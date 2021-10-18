KORONAVİRÜS HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Furkan Esen'in 29 eylülde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantina alınan Furkan, ertesi gün fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalbinde büyüme sorunu ortaya çıkan Furkan, 2 ekimde hayatını kaybetti. Furkan'ın annesi Sevim Esen eşi Mikail Esen ile aşı olduklarını fakat çocukların aşı olması ile ilgili bir bilgi verilmediği için aşı yaptırmadıklarını söyledi. Anne Sevim Esen, "Çocuğuma aşı yaptırırdım. Gözümü kırpmadan. Tabii ki aileler, 12 yaş üzeri çocuklarına aşı yaptırsınlar." sözleriyle aşı çağrısı yaptı.

Torbalı ilçesinde prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikada çalışan işçi Mikail Esen ile ev kadını Sevim Esen çiftinin 3 çocuğundan biri olan Furkan Esen'in, 29 eylülde koronavirüs testi pozitif çıktı. Cengiz Topel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Esen, evde karantinaya alındı. 1 gün sonra fenalaşıp ailesi tarafından hastaneye götürülen Esen'in, yapılan tetkikler sonucu erken dönemde başladığı anlaşılan kalbinde büyüme sorunu olduğu ortaya çıktı. Esen, 2 ekimde yaşamını yitirdi. Ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalıktan doğal ölüm' yazılan Esen, aynı gün toprağa verildi.

"FURKAN ANNESİNİN KOLLARINDA ÖLDÜ"

Baba Mikail Esen, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındığını belirterek, "Eve geldiğimiz ilk gün, bir şeyi yoktu. İkinci gün Galatasaray-Lazio maçını birlikte izledik. Bir gün sonra karnının ağrıdığını söyledi. Sonra fenalaştı, hastaneye götürmemizi istedi. Taksiyle Torbalı'da hastaneye gittik. Sonra da İzmir il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Orada Furkan annesinin kollarında öldü." dedi.

"DETAYLI TEST YAPILSAYDI OĞLUM HAYATTA OLABİLİRDİ"

Oğluna hastaneye ilk gittiklerinde detaylı bir testin yapılmadığını ileri süren Esen, "Hastaneye ilk gittiğimizde detaylı bir test yapılsaydı, bugün belki de oğlum hayatta olacaktı." diye konuştu.

Furkan'ın ölümü ile ilgili herhangi bir şikayet ve suç duyurusunda bulunmayacaklarını belirten Esen, "Mezardan çıkarılıp, otopsi yapılmasını istemedik. Herhangi bir şeyde gözümüz yok. Amacımız başkaları bu şekilde ölmesin." dedi.

"BİLGİ GELMEDİĞİ İÇİN OĞLUMUZA AŞI YAPTIRMADIK"

Ailelere aşı çağrısı yapan anne Sevim Esen ise "Çocuğuma aşı yaptırırdım. Gözümü kırpmadan. Tabii ki aileler, 12 yaş üzeri çocuklarına aşı yaptırsınlar. Eşim ile aşımızı olduk. Ancak bize herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık." ifadelerini kullandı.