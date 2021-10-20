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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor" - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor"

20.10.2021 10:02

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor" "Bizim aşılamada hedefimiz öncelikle ağır hastalığın önlenmesi" "Şu anda iki doz aşısını Biontech ile tamamlamış kişilerin üçüncü doz ihtiyacı ülkemiz açısından...

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor"

"Bizim aşılamada hedefimiz öncelikle ağır hastalığın önlenmesi"

"Şu anda iki doz aşısını Biontech ile tamamlamış kişilerin üçüncü doz ihtiyacı ülkemiz açısından bulunmuyor"

"Sosyal hareketlilik en fazla genç - erişkin yaş grubumuzda"

"İnsanların temel tedbirleri de ihmal etmesi ile diğer solunum yolu enfeksiyonlarını da görür olduk"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, gençlerin aşılarını olmaları gerektiğini belirterek, "Bilindiği üzere şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor. Gençlerimiz eğitim, iş yaşantısı, ulaşım ve sosyal yaşantı gibi faktörler dolayısıyla günlük hayat içerisinde en aktif olan grubumuz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sosyal hareketliliğin en yüksek olduğu gençlerin aşılanma oranlarının hedeflenen düzeyin oldukça gerisinde olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, yaklaşan kış ayları öncesinde bu grubun aşılarını tamamlamasının çok önemli olduğunu kaydetti. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilindiği üzere şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor. Gençlerimiz eğitim, iş yaşantısı, ulaşım ve sosyal yaşantı gibi faktörler dolayısıyla günlük hayat içerisinde en aktif olan grubumuz. Şu an da baktığımızda üniversite çağındaki gençlerimizin, 18-25 yaş aralığındaki gençlerimizin aşılarının tamamlanma oranının yüzde 53,77 olduğunu görüyoruz. Bu da aslında en fazla risk altında olan grubumuzdaki aşılanma oranlarının henüz istediğimiz düzeyde olmadığını gösteriyor. Bunun yanında bizim temel bireysel korunma önlemlerinden olan maskeye, mesafeye ve kalabalıklardan uzak durmaya, gençler arasında daha az riayet edildiği düşünüldüğünde bu da vaka sayılarında bir artış olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim aşılamada hedefimiz öncelikle ağır hastalığın önlenmesi"

Aşılamada hedefin ağır hastalığın önlenmesi olduğunu ve bu hedefin aşılanan grupta bariz bir şekilde klinik tabloya da yansıdığına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bizim aşılamada hedefimiz öncelikle ağır hastalığın önlenmesi. Yani biz aşılar sayesinde, bu hastalığı çok daha hafif belirtiler ile atlatabilme şansına sahibiz. Aşısı bulunmuş bir hastalıktan bahsediyoruz ve aşıyla önlenebilir bir hastalıktan bahsediyoruz. Şu anda elimizdeki en etkin korunma metodu aşılarımız. Üniversite öğrencilerimiz ve genç nüfusumuz ülkemizde önemli bir orana sahip. Durum böyle olunca onların da aşılarını sonbahar-kış mevsimi öncesinde geciktirmeden tamamlamalarını öneriyoruz. Çünkü bilindiği üzere insanlar kış aylarında ve soğuk havalarda daha çok kapalı mekanlarda vakit geçiriyor. Açık mekanlardaki maskesiz bulunabilme, kişiler arası fiziki mesafenin daha da açılma ihtimali kış aylarında azalıyor. Kötü havalandırılmış kapalı ortamlar kalabalıklarla da birleşince virüs yayılmak için fırsatı buluyor. İşte bizim buna mahal vermeden, havalar daha fazla soğumadan önce, gecikmeksizin gidip, özellikle de gençlerimizin, aşılarımızı tamamlamasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şu anda iki doz aşısını Biontech ile tamamlamış kişilerin üçüncü doz ihtiyacı ülkemiz açısından bulunmuyor"

Üçüncü doz aşı uygulamasında artık Turkovac'ın da kullanılabildiğini hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda iki doz aşısını Biontech ile tamamlamış kişilerin üçüncü doz ihtiyacı ülkemiz açısından bulunmuyor. Bununla ilgili etkililik verileri de Sağlık Bakanlığı tarafından izlenmeye devam ediyor. Bunun dışında iki doz inaktif aşı yani Sinovac ile aşılanmış, ikinci dozdan sonra 3 aydan fazla zaman geçmiş kişilerin mutlaka üçüncü hatırlatma dozlarını olmalarını öneriyoruz. Hatırlatma dozu mRNA aşısı Biontech veya inaktif aşı Sinovac'la yapılabilir. Şimdi bir de üçüncü ihtimal ortaya çıktı. Şu anda yürütülen Faz-3 A açık etiketli çalışma kapsamında bu iki dozu olmuş kişiler, 3 ay geçtikten sonra üçüncü dozu Sinovac veya Turkovac ile olabilecekleri bir çalışmaya gönüllü olarak katılabilirler. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sitelerinden başvurularını yaparlarsa çalışmaya katılıp Turkovac'ın Sinovac'a karşı etkinliğini karşılaştırmaya da katkı sunabilirler."

"Sosyal hareketlilik en fazla genç - erişkin yaş grubumuzda"

Genç yaş grubunun aşılanma oranlarının istenen seviyeye ulaşmaması durumunda yayılım hızının yavaşlamayacağına dikkat çeken Kayıpmaz, "Sosyal hareketlilik en fazla genç - erişkin yaş grubumuzda. Bu gençlerimiz toplu ve kapalı alanlarda bulunabiliyorlar, buna çok dikkat etmeliler. Özellikle uzun süre kapalı mekanlarda vakit geçiriliyorsa maskelerin burunlardan inmemesi lazım. Özellikle de önümüzdeki kış mevsiminde dikkatli olmaya önem gösterilmeli. Tabi ki bir başka durum daha var: Gençlerimiz birlikte yaşadığı, aynı evde bulunduğu daha ileri yaşta yer alan veya altta yatan bir kronik hastalığı olan kişilere de bu virüsü bulaştırma riskiyle de karşı karşıyalar. Aşılarını olarak hem kendilerini koruyacaklar hem de etraflarında yer alan sevdiklerine bu hastalığı bulaştırma riskini de en az seviyeye indirmiş olacaklar" açıklamasında bulundu.

"İnsanların temel tedbirleri de ihmal etmesi ile diğer solunum yolu enfeksiyonlarını da görür olduk"

Son zamanlarda özellikle maske kullanımının gevşemesi ile birlikte diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da sıklıkla görülmeye başlandığını belirten Kayıpmaz, "Geçen yıl bireysel tedbirlerimiz olan maske, mesafe ve hijyene hat safhada uyum ile sadece SARS CoV-2'nin neden olduğu Covid-19 enfeksiyonundan değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizmalardan da korunmuştuk. Bu arada insanların o temel tedbirleri de ihmal etmesi ile diğer solunum yolu enfeksiyonlarını da görür olduk. Şuan Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu sürveyans çalışmalarında, insan korona virüsü OC43 veya insan korona virüsü 229E gibi, Rinovirüs gibi diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinin de soğuk algınlığı ve grip benzeri tablolar oluşturabildiğini görüyoruz. Tabi ki bu tablolardan Covid-19'u ayırabilmenin tek yolu da PCR testi" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: 'Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor" - Son Dakika
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