Trakya aşılama çalışması devam ediyor - Son Dakika

Trakya'da aşılama çalışması devam ediyor

Gülizar Yaşurttu: "Oğlum aşı olmadı, hastalığı çok zor anlattı"

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ tüm Türkiye'ye örnek oluyor. İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 82,3 ile 4. sırada yer alırken Edirne 80,5 ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Tekirdağ ise 79,3 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Trakyalılar ise, randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3. doz aşınışı olan Gülizar Yaşurtu, aşının önemine vurgulayarak, "Korona virüs belasını atlatmak için aşı şart. Ben de aşı oldum, çok memnunum. Aşı olduk şimdiye kadar korunduk, inşallah bundan sonrada olmaz. Oğlum aşı olmadı, hastalığı çok zor atlattı ve nerdeyse ölümlerden döndü. Kızım ve torunlarım aşısını yaptırdılar, çok hafif geçirdiler. Herkes aşı olsun. Oğlum aşı olmaya korkuyor ve biraz da güvenci yok herhalde. Ben üçüncü aşımı yaptırdım. Ben güveniyorum ve herkes aşısını olsun. Hiç korkmasınlar" dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 89,24, ikinci doz ortalaması ise yüzde 78,36.