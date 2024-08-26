Halı sahada röveşata sonu oluyordu - Son Dakika
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Sağlık

Halı sahada röveşata sonu oluyordu

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Röveşata atmaya çalışırken kafasını yere vurdu, beyin kanaması geçirdi. İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş: 'Ölümden döndüm, jübilemi yaptım'. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen: '40 yaş üstü halı sahada maç yapmamalı'

26.08.2024 12:12
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Halı sahada röveşata sonu oluyordu

Röveşata atmaya çalışırken kafasını yere vurdu, beyin kanaması geçirdi

İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş:

"Ölümden döndüm, jübilemi yaptım"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

"40 yaş üstü halı sahada maç yapmamalı"

ADANA - Adana'da halı sahada röveşata atmaya çalışırken kafasını zemine vurduktan sonra beyin kanaması geçiren Hasan Karakuş, geçirdiği ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlukları anlatan Karakuş, "Belli bir yaşın üstü halı sahada oynamamalı" dedi.

İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş (56), geçtiğimiz Haziran ayında arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken röveşata atmaya çalıştı. Bu sırada Karakuş kafasını yere vurdu ancak önemsemeyip maça devam etti. Eve gittiğinde eşi Şükriye Karakuş'a durumu anlatan Karakuş, eşinin ısrarlarına rağmen hastaneye gitmedi.

Aradan geçen 1 aylık süreçte oluşan kişilik ve konuşma bozuklukları üzerine Şükriye Karakuş eşini hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Karakuş'un beyin kanaması geçirdiği teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Karakuş, endişesini dile getirirken 30 Ağustos'ta kızı Tuğba'nın düğünü olacağını da söyledi.

Prof. Dr. Şen, "Seni kızının düğününe göndereceğim" diyerek ailenin korkularını yenmesini sağladı ve tetkikler sonucu 56 yaşındaki adama 'beyinde subdural kanalı' ameliyatı yaptı. Karakuş, 2 haftalık sürecin ardından sağlığına kavuştu ve işinin başına döndü.

"Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hasan Karakuş, "Röveşata atmaya çalışırken kafamı yere vurdum. Daha sonrasında maça devam ettim. Aradan 1 ay geçti ve eşimin ısrarıyla doktora gittim. Beyin kanaması geçirmişim. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum" dedi.

"Artık halı saha maçı yapmıyorum"

Artık halı saha maçı yapmayacağını söyleyen Karakuş, "Belli bir yaşın üzerindekiler nasıl jübile yapıyorsa biz de jübile yaptık. Artık halı saha maçı yapmıyorum" diye konuştu.

Kızlarının düğün davetiyesini doktorlarına getiren Şükriye Karakuş ise eşinin zorlu bir süreçten geçtiğini ve şu anda sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Hastamız şu anda sağlıklı"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının beyninde 3 santimetre kalınlığında kanama olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Hastamız geldiğinde ciddi bir hayati tehlikesi vardı. Ailesi ameliyatı düğün nedeniyle ertelemek istedi ancak hiçbir kimse yarın ne olacağının garantisini veremez. Aileyi ikna edip ameliyatı yaptık ve hiçbir komplikasyon oluşmadı. Hastamız şu anda sağlıklı. Kanamayı boşalttık, yara yeri de iyileşmiş durumda."

"40 yaş üstü halı sahada maç yapmasın"

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, 40 yaşın üzerindeki vatandaşların halı saha maçı yapmaması gerektiğini, hafif sporlar yaparak hayatlarına devam etmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Halı sahada röveşata sonu oluyordu - Son Dakika

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