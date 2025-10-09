Türkiye genelinde yılın belirli dönemlerinde yapılan havadan kuduz aşısı dağıtımı bu yıl da çeşitli periyotlarda gerçekleştirildi.
Kuduz aşılarından bazıları yerleşim yerine düştü. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde de görülen kuduz aşıları vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Birçok noktada görülen aşı sonrası yetkililer harekete geçti. Mahalledeki evleri tek tek gezen görevliler ellerindeki kuduz aşısı fotoğrafını ev halkına göstererek temas edip etmediklerini sordu. Temas durumunda hemen 112'nin aranılmasını isteyen yetkililer, aşıya temas edilmemesi uyarısında bulundu.
Son Dakika › Sağlık › Havadan bırakılan kuduz aşıları ilçeyi paniğe sürükledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?