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Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi - Son Dakika

Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi

05.02.2022 18:31

Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi Prostat kanserinde robotik cerrahi etkisi Medicana International İzmir Hastanesi'nde, ürolojide yaşanan gelişmeleri irdelemek amacıyla çok sayıda üroloğun bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi

Prostat kanserinde robotik cerrahi etkisi

İZMİR - Medicana International İzmir Hastanesi'nde, ürolojide yaşanan gelişmeleri irdelemek amacıyla çok sayıda üroloğun bir araya geldiği toplantı düzenlendi. Hekimlerin, da Vinci cerrahi robot ve rezum simülatörlerini deneyimlediği toplantıda konuşan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, prostat kanserine elektrik akımıyla müdahale ve prostat büyümesini engellemek için kullanılan su buharı yönteminden bahsetti.

Medicana International İzmir Hastanesi, ürolojide yaşanan gelişmelerin irdelenmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Fiziki ve online olarak yapılan 'Ürolojide Neler Yaşanıyor' temalı toplantıya uluslararası bilim insanları, alanında uzman çok sayıda ürolog katıldı. Medicana International İzmir Hastanesi Tıbbi Direktörü ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal'ın başkanlığını yaptığı toplantıda, Prostat bezi kanseri ve prostat bezinin iyi huylu büyümesinin yanı sıra böbrek taşları ve idrar torbası sorunlarındaki gelişmelerin konuşulurken, toplantıya katılan hekimler de 'Da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini' deneyimleme fırsatı buldu. Toplantıda, pandemi sürecinde işlevsel ürolojide değişenler ve ürolog yaklaşımları, taş hastalığı tedavisinde yeni gelişmeler, prostat kanserinde minimal invaziv tedaviler, Rezum ve NanoKnife yöntemleri ile yine prostat kanserinde Nükleer Tip uygulamaları gibi konular da ele alındı.

"Hastaların taleplerini karşılamaya hazırız, iddialıyız"

Toplantıda konuşan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, hastaların hekimlerden taleplerinin ne olduğunu bildiklerini ifade belirterek, "Hastalar, en az tetkikle, en kısa hastane kalış süresinde, en doğru teşhisi almak ve en acısız tedaviyi, ameliyatı olarak hemen hemen hiçbir yan etki yaşamadan sağlıklarına kavuşmak istiyor. Hastalarımızın azımsanmayacak hatta göz korkutabilecek bu iddialı beklentilerini, taleplerini karşılamaya hazırız, çünkü bizler de iddialıyız" dedi.

Prostat kanserine elektrik akımıyla müdahale

Prof. Dr. Çal, Prostat kanseri veya iyi huylu prostat büyümesinin özellikle yaş alan erkeklerde çok daha sık görüldüğünü vurguladı. Prof. Dr. Çal, şöyle konuştu: "Bu iki hastalığın yol açtığı şikayetler kadar cerrahi tedavileri de yıllardır vakaların korkulu rüyasıydı. Özellikle prostat kanseri hastaları tedavi sonrası geçici de olsa idrar kontrollerini bir süreliğine yitirebiliyor, cinsel yaşamaları sekteye uğruyordu. Cerrahi tedavi gereksinimi olan orta ve yüksek riskli prostat kanseri vakaları robotik cerrahinin devreye girmesiyle birlikte belli bir ölçekte bu kaygılarımı en aza indirebildi. Bununla beraber etkin ama yan etkisi çok daha az tedavi yöntemi arayışları devam etti. Prostat kanseri tedavisinde geri dönüşü olmayan elektroporasyon (irreversible electroporation, IRE) bu arayışların bir sonucudur. Prostat dokusuna 3000volt/cm düzeyinde özellikli elektrik akımı verilerek kanser hücrelerinin öldürülmesi ısı etkisi olmadan sağlanmaktadır. Üstelik idrar kontrol sorunu ve cinsel yaşamla ilgili zorluklar olmadan."

Prostat büyümesinde su buharı yöntemi

İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan rezüm yönteminde hücrelerin sıcak su buharının oluşturduğu kontrollü ısı etkisiyle yok edildiğini belirten Prof. Dr. Çal, "Uzun hastane kalışı, ciddi anestezi gerektirmeyen bu yöntem sayesinde iyi huylu prostat büyümesi neredeyse ameliyathanede ama ameliyatsız bir yöntemle kısa sürede ve minimal yan etkiyle tedavi edilebilmektedir" dedi.

Toplantıda ayrıca, hastalar da robotik cerrahi sistemi ve rezüm tedabi yöntemlerini simülatör aracılığıyla deneyimleme imkanı buldu.

Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi
Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi
Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi

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Prostat, Robot, İzmir, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hekimler, da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini deneyimledi - Son Dakika


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