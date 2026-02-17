Hurma Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Hurma Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hurma Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
17.02.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açıkta satılan hurmalar, aflatoksin riski taşır ve kanserojen etkileri olabilir. Hijyen çok önemli.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uygun muhafaza edilmeyen, nemli ortamda, pazarda, yol kenarında açıkta satılan, satın alındıktan sonra buzdolabında muhafaza edilen hurmada oluşabilecek küf kaynaklı 'aflatoksin' maddesinin kansere neden olabileceğini söyledi.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Lif içeriğinin yüksekliği, yüksek antioksidan özelliğinin yanı sıra içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve vitaminlerin sağlık açısından yararlarıyla bilinen hurma, hijyenik ortamda muhafaza edilip satışa sunulmaması halinde zararları ile de dikkat çekiyor.

'AFLATOKSİN GÖZLE YA DA TADARAK BİLİNMEZ'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazarda, yol kenarında tezgahlarda çoğunlukla açıkta satışa sunulan, uygun ortamda muhafaza edilmeyen, küflenen, nemli ortamda uzun süre bekleyen hurmada zehirli toksin oluşabileceğini belirtti. Aflatoksinin insanlar üzerine kanserojen etkiye sahip olduğunu vurgulayan Manavoğlu, "Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir. Kansere sebep olan toksindir. Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir" dedi.

EGZOZ, TOZ, FİZİKİ KİRLİLİK

Açıkta satılan hurmada hijyen yönünden de sağlık riski bulunduğuna değinen Manavoğlu, şunları söyledi: "Hurmayı ambalajlı almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hurma genelde açıkta, yol kenarında, toplu şekilde çuval içinde ya da tezgahlarda karşımıza çıkıyor. Yol kenarında satılan hurma, egzozdan çıkan ağır metal, toz, farklı bulaşandan etkileniyor. Egzozdan kaynaklı ağır metal bulaşısı, hastalıklara yol açabilir. Tozlanmış, dışarıdan fiziksel kirlilik bulaşmış hurmalar tercih edilmemeli."

PARLAK VE İRİ GÖRÜNÜM İÇİN 'GLİKOZ' HİLESİ

Hurmanın daha iri ve parlak görünmesi için hile yapıldığına dikkati çeken Manavoğlu, "Hurmanın satışını kolaylaştırmak için uygulamalar görebiliyoruz. Satın almak için tercih edilmeyen mat görünümlü hurmanın daha parlak, ufak hurmanın daha iri görünüp albenisini artırmak için şekerli su denilen glikoz şurubuna batırılıp, çıkarılması gibi hile yapılıyor. Bu etrafının yapışkan olmasına rağmen daha güzel görünüme kavuşmasını sağlıyor. Fazladan dışarıdan etkilenmiş glikoz alınmasına gerek yok. Çünkü hurmada yeterli meyve şekeri mevcut. Dışarıdan yapılan müdahaleyle fazladan şeker tüketimiyle diyabet riski oluşuyor" diye konuştu.

'BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN' UYARISI

Hurma satın aldıktan sonra kuru, güneş ışığı almayan, serin yerde saklanması gerektiğine dikkat çeken Manavoğlu, "Sıklıkla tüketiciler, hurma aldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediyor. Buzdolabında bekletilen hurmada kristalleşme, doku ve lif yapısı, tadında değişim olabilir. Hurma oda koşullarında serin, güneş ışığı almayan, karanlık yerde saklayarak aflatoksin riskini küflenmeyi engelleyebiliriz. Hurmanın tat ve doku yapısının bozulmasını engelleyip doğru tüketimini sağlarız. Hurmanın ambalajında saklama koşulu yazar. Orada da buzdolabında saklanması tavsiye edilmez. Serin ve güneş görmeyen yerden satın alınan hurmanın dolapta saklanması ürünün kalitesini ve dokusunu bozacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hurma Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu
Yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı Yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi

10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:44
Nereden nereye Liverpool’un eski yıldızı tutuklandı
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:18
Kante’den Fener taraftarını mest eden hareket
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:25
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu Merve Taşkın’dan iddialara yanıt
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:19:56. #7.11#
SON DAKİKA: Hurma Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.