Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı - Son Dakika
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Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

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İstanbul'da şoförlük yapan bir adam, şehir dışına çıktığı sırada aracının aküsünün patlaması sonucu alevlerin arasında kaldı. Araçtaki sprey boyaların da patlamasıyla dehşeti yaşayan sürücü, "Kasisten geçtik, araç alev almaya başladı. Araç içinde sprey boyalar vardı, onlar da bir anda püskürmeye başladı. Bomba gibi patlamalar oldu, kendimi arabadan dışarı attım, zor kurtardım” diyerek anlattı.

İstanbul'da yaşayan, şoförlük yapan adam, iddiaya göre 15 Eylül günü şehir dışına işe gittiği araçtaki akü patlayınca alevlerin arasında kaldı. Hemen olay yerine ambulans çağrılırken hastaneye kaldırılan adam, tedavilerin ardından Avrupa'nın en büyük merkezlerinden birinin bulunduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ve ekibinin ilgilendiği hastanın yüzü, kolları ve gövdesinde olmak üzere yüzde 25 oranında yanık olduğu belirlendi. Yaşadıklarını anlatan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi. Prof. Dr. Turan da tedaviye yönelik bilgi verirken vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"BOMBA GİBİ PATLAMALAR OLDU"

Yaşadıklarını anlatan adam, "Araç içerisinde akünün patlamasından dolayı bu hale geldim. 15 Eylül'de sabah saatlerinde oldu, kasisten geçtik, daha sonra araç alev almaya başladı. Araç içinde sprey boyalar vardı, onlar da bir anda püskürmeye başladı. Araçtan inmeye çalıştım. Bomba gibi patlamalar oldu, kendimi arabadan dışarı attım, zor kurtardım" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 25 ORANINDA 2 VE 3'ÜNCÜ DERECE YANIK"

Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir akü patlaması ve daha sonra araç içindeki kimyasalların alev alması sonrasında yanıklarla geldi. Şu ana kadar 2 tane ameliyat geçirdi, tedavileri de devam ediyor. Yüzde 25 oranında 2 ve 3'üncü derece yanık alanlar söz konusu. En önemli şey; bu tarz olayların olmaması için araba bakımlarının çok sık yapılması gerekiyor, özelikle sıcak havalarda araç içerisinde açıkta bırakılan çakmaklar bir bombaya dönüşebiliyor. Spreyler, deodorant kokular" şeklinde konuştu.

"MASUM GÖZÜKEN ŞEYLER BİR ANDA ÖLDÜREBİLECEK DURUMLARA GELEBİLİYOR"

İlk yardıma ilişkin bilgi veren Turan, bölgedeki enerjinin azaltılması için yanan bölgenin öncelikle 15-20 dakika çeşme suyuna tutulmasını önerdi. Ardından bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktaran Turan, "Patlama olma durumlarında o alandaki enerjinin bir çeşme suyunda alınması, üzerimizdeki kimyasallardan uzaklaşmamız gerekiyor. Hayatımızda masum gözüken şeyler bir anda bizi öldürebilecek, sakat bırakacak durumlara gelebiliyor. Ev içerisinde doğal gaz kaçakları, açıkta bırakılan kablolar. Hayatımızda bunlara çok dikkat edelim" dedi.

Kaynak: İHA
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