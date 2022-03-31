"İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

"İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli"

31.03.2022 10:37

"İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli" "İftarda hızlı yemek yenmemesi gerekiyor" Ramazan ayında beslenme konusunda önemli uyarılar Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr.

"İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli"

"İftarda hızlı yemek yenmemesi gerekiyor"

Ramazan ayında beslenme konusunda önemli uyarılar

İSTANBUL - Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında karşılaşılan sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır besinlerden kaçınılması gerektiğini vurgularken, günlük ise 2,5 litre su içilmesine dikkat çekti.

Medicine Hospital doktorlarından Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır ve yağlı besinlerden uzak durulması konusunda uyardı. Ramazan ayında en çok karşılaşılan problemlerin başında kabızlık ve hazımsızlığın geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Sena Kazan Sena Kazan, "Yemekleri hızlı yediğimiz zaman hazımsızlık yaşıyoruz. Bu sebeple yemekleri yavaş yemeliyiz, iyi çiğnemeliyiz ve bölerek yememiz gerekiyor" dedi.

Öte yandan, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz ise reflü hastalığı tanısı konulan hastaların ise ilaçlarına devam etmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Gün içinde sıvı tüketimi olmadığı için Ramazan'da kabızlığın artacağını düşünüyoruz. Kabızlık yaşayan hastalarımızın doktor kontrolünde gerekli ilaç tedavisi görmesi iyi olacaktır" dedi.

"Ağır yağlı ve kızartmalı yiyecekler yerine, proteinli öğünler tüketmeliyiz"

Ramazan ayında sahura mutlaka kalkınması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Sena Kazan, "Sahurda da tok tutan besinler tüketmeliyiz. Ağır yağlı ve kızartmalı yiyecekler yerine, proteinli öğünler tüketmeliyiz. Bunların içinde yumurta, zeytin, peynir, mevsim yeşillikleri, ceviz ve tam buğday ekmek ile tüketmeliyiz. İftarda ise orucumuzu su ve hurma ile açabiliriz. Ardından çorba içerek öğünümüzü tamamlayabiliriz. Burada mutlaka yemek yemeye ara vermek gerekiyor. Ardından ana yemeğimizi yiyebiliriz. Ramazan pidesi kan şekerimizi yükseltebilir. Pideyi tüketeceğimiz miktar avuç içi kadar olmalıdır. Yemekten sonra en az 1 saat sonra ise sonrası hafif olacak şartıyla tatlımızı yiyebiliriz. Ramazan ayı kilo verme ayı değil. Ramazan'ı detox ve arınma olarak düşünmeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeyi önemsemeliyiz, verebilirsek de birkaç kilo verebiliriz" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında en çok karşılaşılan problemlerin başında kabızlık ve hazımsızlığın geldiğini belirten Uzm. Dyt. Kazan, "Yemekleri hızlı yediğimiz zaman hazımsızlık yaşıyoruz. Bu sebeple yemekleri yavaş yemeliyiz, iyi çiğnemeliyiz ve bölerek yememiz gerekiyor. Diğer problem ise kabızlık oluyor. Mutlaka iftar ile sahur arasında 2,5 litre su içmeliyiz ve bolca yeşillik tüketmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İftarda hızlı yemek yenmemesi gerekiyor ve süreyi uzatmamız gerekiyor"

Ramazan ayında reflü problemlerinin arttığını vurgulayan Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, "Hastalarımız iftardan sonra göğüste yanma ve ağıza acı su gelme şikayetleri ile ciddi sıkıntı yaşamaktalar. Bunun haricinde ise hazımsızlık sorunu da yaşanıyor. Günlük hayatımızda gördüğümüz geğirme, şişkinlik gibi belirtiler, Ramazan ayında fazlasıyla yaşanıyor. İftarda hızlı yemek yenilmemesi gerekiyor ve süreyi uzatmamız gerekiyor. Sahuru ise kesinlikle atlamamız gerekiyor. Reflü hastalığı tanısı olan hastalar, ilaçlarına devam etmesi gerekiyor. Gün içinde sıvı tüketimi olmadığı için Ramazan'da kabızlığın artacağını düşünüyoruz. Kabızlık yaşayan hastalarımızın doktor kontrolünde gerekli ilaç tedavisi görmesi iyi olacaktır" diye konuştu.

İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli
İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli
İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli

YORUMLAR
500
İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli 'Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli' 'Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli'

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli' - Son Dakika


Son Dakika
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: "İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement