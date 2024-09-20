İngiltere'de Kanser Tedavi Bekleme Süreleri Sorunu - Son Dakika
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Sağlık
BBC

İngiltere'de Kanser Tedavi Bekleme Süreleri Sorunu

İngiltere\'de Kanser Tedavi Bekleme Süreleri Sorunu

Kanser hastalarının tedavi bekleme sürelerindeki büyük farklılıklar, yaşamları tehdit ediyor.

20.09.2024 12:10
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İngiltere Kanser Araştırma Vakfı’nın BBC için yaptığı özel analize göre, ülkede farklı kanser türleri için bekleme sürelerinde 'kabul edilemez' düzeyde farklılıklar görülüyor.

Baş, boyun ve mesaneyi etkileyen kanser hastaları en uzun tedavi bekleme süreleriyle karşı karşıya.

Bu hastaların yalnızca yarısından biraz fazlası hedef süre olan 62 gün içinde tedavite başlayabildi.

Kan, kemik iliği ve deri kanseri hastaları ise büyük olasılıkla tedavilerine zamanında başlıyor.

Kanser Araştırma Vakfı, bu farklılıkların yaşamları riske attığı uyarısında bulunurken, ameliyattaki her dört haftalık gecikmenin birçok kanser türünde ölüm riskini % 6 ila 8 arttırdığını gösteren araştırmaya dikkat çekiyor.

Leicestershire bölgesinden 64 yaşındaki Jayne Gray 2021’de, mesane kanserinin böbrek yetmezliğine yol açması nedeniyle ölmüştü.

Kanser geçmişi olmasına kaşın, Jayne aile doktorunun acil sevk etmesinden sonra tedavi için 74 gün bekledi.

Kanser Araştırma Vakfı, ürolojik kanser türlerinden biri olan mesane kanseri hastalarının en uzun bekleme sürelerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Jayne’in 38 yaşındaki kızı Amy “Tedavisinin başlamasını beklemek işkence gibiydi. Ona öncelik verilmeliydi. Daima, daha çabuk tedaviye başlasaydı farklı olur muydu diye şüphe içine olacağız” dedi.

Kanser Araştırma Vakfı, tedavi bekleme süresindeki farklılıkların çeşitli nedenlerden kaynaklandığını söylüyor.

Bu nedenler arasında bazı kanser türlerinde özel uzman olan personelin azlığı ve bazılarının teşhisinin daha karmaşık olması da gösteriliyor.

Ayrıca bazı kanser türlerinde diğerlerine kıyasla uzman kliniklere daha fazla sayıda hastanın sevk edildiği belirtiliyor.

Ünlü gazeteci Dame Deborah James’in ölümünden sonra oluşan farkındalıkla birlikte mesane kanseri sevklerinin sayısında artış oldu.

Kanser Araştırma Vakfı’ndan Naser Turabi, bu kadar uzun bekleme sürelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Turabi “Kanser hastaları, hastalıklarının türüne bakılmaksızın zamanında tedavi görmeliler” dedi ve şöyle devam etti;

“Yeni hükümetin işleri düzeltmek ve bu parlamentonun görev süresi içinde kanser tedavisi bekleme sürelerinde hedefleri tutturmak için büyük bir fırsatı var. Ancak hızlı çözümler yok ve uzun vadeli planlama ile reform hayati önemde.

“NHS’e (Ulusal Sağlı Hizmeti) ek personel ve teşhis ekipmanı sağlayacak 10 yıllık bir plan bekleme listelerini kısaltacak ve yaşamları kurtaracak”

Kanser hastalarının tedavilerine 62 gün içinde başlanması hedefi İngiltere’de 2015, İskoçya’da 2012, Galler’de 2010, Kuzey İrlanda’da ise 2009’dan beri tutturulamıyor.

Vakfın modellemesine göre durum değişmezse gelecek beş yılda 300 binden fazla hastanın tedavi süresi hedefi tutturulamayacak. Vakıf aynı dönemde sevklerde de % 20’nin üzerinde artış olacağını tahmin ediyor.

Geçen hafta, hükümetin NHS cerrahı ve Lordlar Kamarası’nın bağımsız üyesi Lord Darzi’nin NHS’in performansıyla ilgili olarak hükümet için hazırladığı raporda ağır eleştiriler dile getirilmişti.

Kurumun varlığının “kritik durumda” olduğunun vurgulandığı raporun ardından Başbakan Keir Starmer, reform yapılmadan önce NHS’e ek fon ayrılmayacağını söylemiş ve 10 yıllık bir plan hazırlamayı vaat etmişti.

Kaynak: BBC

Mesane Kanseri, Politika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de Kanser Tedavi Bekleme Süreleri Sorunu - Son Dakika

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