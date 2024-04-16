İngiltere\'de Yeni Neslin Hayat Boyu Sigaraya Erişimi Yasaklanıyor

İngiltere’de yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoya geliyor.
Hükümet, “sigarasız jenerasyon” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklamayı planlıyor.
Eğer yasa mevcut haliyle geçerse, bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.
Ancak yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde de tartışma yaratmış durumda.
BBC’ye konuşan bazı Muhafazakar Partili vekiller, yasayı desteklemeyeceklerini söyledi.
İktidar partisi parlamentodaki oylama sırasında vekillerin istedikleri oy vermekte özgür olacağını vurguluyor. Buna karşın yasanın ana muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti vekillerinin oylarıyla geçmesi bekleniyor.
Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.
Tütün kullanımı, İngiltere’de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor.
Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.
Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.
Atkins, “Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bugün bu adımı atıyoruz” dedi.
Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor. Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak.
Yasa elektronik sigaraları da daha az cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Buna göre, aromalar, paketlemeler ve satış üzerine de yeni kısıtlamalar getiriliyor.
Yapılan araştırmalar yasak olmasına karşın 18 yaşın altındaki beş çocuktan birinin elektronik sigara denediğini gösteriyor. Son üç yılda e-sigarayı denemiş çocukların sayısı da üçe katlandı.
Avam Kamarası’nda Salı günü yapılacak oylama ile milletvekillerine ikinci kez konu üzerinde görüşme şansı tanınacak.
İşçi Partili ve Liberal Demokrat Partili vekillerin desteği ile yasağın bu sene sonuna doğru yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İktidardaki Muhafazakarlar arasında bazı vekiller bu yasaya “işlemeyeceği” düşüncesiyle karşı çıkıyor.
Eski Başbakan Boris Johnson ise yasa için “delice” ifadesini kullanmayı seçti.
Johnson sonrası başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olan Liz Truss ise yasanın “özgürlük” karşıtı olduğunu savundu.
İktidar partisi, vekillerini oylama konusunda serbest bıraktı. Ancak Başbakan Sunak’ın politikasına ciddi bir parti içi karşı çıkışın etkileri olabileceği değerlendiriliyor.
Son Dakika › Sağlık › İngiltere'de Yeni Neslin Hayat Boyu Sigaraya Erişimi Yasaklanıyor - Son Dakika
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