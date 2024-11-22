İstanbul\'da Diş Sağlığına Yoğun İlgi

Sağlık

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner: "Ağız ve diş sağlığı hizmetleri sağlık turizminde çok büyük yer tutmakta"

"Tüm dünyadan kendilerini bizim diş hekimlerimize emanet ediyorlar"

İstanbul'da 10 ayda 3 milyon 300 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte, "Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olan bir sağlık sistemimiz, dünyaya ihraç ettiğimiz bir diş hekimliği hizmetimiz var. Sağlık turizminde de ağız ve diş sağlığı hizmetleri çok büyük bir yer tutmakta. Tüm dünyadan, Avrupa'dan insanlar ağız ve diş sağlığı hizmeti alabilmek için kendilerini diş hekimlerimize emanet ediyorlar. İstanbul'da son 10 aylık veriye baktığımızda 3 milyon 300 bin hastaya hizmet vermiş durumdayız. Ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmemiz, çocuklarımıza örnek olmamız lazım" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda "Koruyucu ve Geliştirici Diş Hekimliği Yaklaşımları" temalı panel düzenlendi. Panele İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, megakentin birçok noktasında görev yapan diş hekimleri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Panelde ağız ve diş sağlığı alanında yapılan çalışmalara dikkat çekilirken panelistler, çeşitli yaş gruplarında diş problemleri, ortodontik tedaviler gibi birçok konuda bilgi verildi. Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Anlar, Türkiye'nin tüm noktalarında ağız ve diş sağlığı alanında önemli hizmetler sunulduğunu aktardı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner ise İstanbul'daki hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

"Tüm dünyaya ihraç ettiğimiz bir diş hekimliği hizmetimiz var"

Tüm diş hekimlerinin gününü kutlayarak sözlerine başlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olan bir sağlık sistemimiz var, 2002 yılından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm projesiyle tüm dünyaya örnek ve artık sadece hizmet vermek değil, hizmetini ihraç eden bir sağlık hizmetine sahibiz. Tüm dünyaya ihraç ettiğimiz bir diş hekimliği hizmetimiz var. Bu üstün akademik hizmeti de sunmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İstanbul'dan tüm Türkiye'de toplam yapılan hizmetin yaklaşık yüzde 40'ını sunan bir ilden bahsediyoruz. Ebeveynlerimize, kendi çocuklarımıza örnek olabilmek, süt dişlerimizi korumamız için beslenmemize, ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımıza örnek olmamız lazım" dedi.

"Bu yıl 10 ayda 3 milyon 300 bin hastaya hizmet vermiş durumdayız"

Ağız ve diş sağlığı hizmetiyle ilgili sözlerini sürdüren Doç. Dr. Güner, "İstanbul'da 10 aylık veriye baktığımızda 3 milyon 300 bin hastaya hizmet vermiş durumdayız. Bununla beraber farklı hizmetlerimiz de var. Evinde, dışarı çıkamayan, yatağa bağımlı ve ağız ve diş sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin evine gidip, protez, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini bizzat veriyoruz, bu bütün dünyaya örnek bir nokta. Örnek olduğunu nereden anlıyoruz; sağlık turizminde de ağız ve diş sağlığı hizmetleri çok büyük bir yer tutmakta. Tüm dünyadan bilhassa Avrupa'dan insanlar ağız ve diş sağlığı hizmeti alabilmek için bizim diş hekimlerimize kendilerini emanet ediyorlar. Sadece kamu değil, özelde çalışan, muayenehanede, üniversitelerimizde çalışan ve bu hizmete emek veren herkese ben şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Anlar ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner tarafından meslekte 40. yılını tamamlayan diş hekimlerine ve panelistlere plaket verildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.