İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan 'toz taşınımı' uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan 'toz taşınımı' uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın

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İstanbul'da ve 5 ilde hava kirliliği alarmı verildi. Azotdioksit miktarının kritik seviyelere ulaştığı belirtilirken, 4 gün sürecek olan kirlilik sağlık açısından tehlikeli düzeye ulaşabileceği için maske takılması önerildi.

29.03.2024 09:53  Güncelleme: 10:20
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Baharın gelmesi ile birlikte toz taşınımı ve hava kirliliği uyarıları peş peşe geldi. Nefes darlığı ve boğaz yanması gibi etkileri olan Azotdioksit miktarının kritik seviyelere ulaştığı belirtilirken, 4 gün sürecek olan kirliliğin İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de etkili olacağı ifade edildi. Uzmanlar özellikle KOAH ve astım hastalarını dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

SAĞLIK İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Mart ayının son günlerinde soğuk hava etkisini kaybetmeye başlarken hava sıcaklığında da artış gözlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğini belirtip yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde 4 gün sürecek olan kirlilik sağlığı da tehdit ediyor.

İstanbul ve 5 ilde toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkacaklar mutlaka maske taksın

"KOAH VE ASTIM HASTALARI DIŞARI ÇIKMASIN"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, özellikle KOAH ve astım hastalarını uyardı. Toz fırtınasının insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkılmaması önerisinde bulundu.

Dr. Özsaraç, "Tozlar, bazı hastalıklar için tetikleyici olabiliyor. Özellikle yaşlı ve çocuklar bu durumdan daha çok etkileniyor. Havada asılı olan toz partikülleri solunum yolu hassasiyeti bulunanlarda olumsuz etkiler oluşturuyor. Partiküller, akciğerlere gidip ciddi anlamda nefes darlığı, hırıltılı solunuma neden oluyor. Bu hava şartlarında astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalığı olanların rahatsızlığı kötüleşirken hastaneye ve acile başvurular artabiliyor. Çoğu bireyde ise bu durumlarda halsizlik, kırgınlık, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu hava olaylarının yaşandığı dönemlerde özellikle solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanlarla yaşlı ve çocuklar mümkün olduğunca evde kalmalı, dışarı çıkılacaksa mutlaka maske kullanılmalıdır. Evde kalındığı sürece ise pencere ve kapılar açılmamalıdır" dedi.

İstanbul ve 5 ilde toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkacaklar mutlaka maske taksın

"DIŞARIDAN EVE GELDİĞİNİZDE DUŞ ALIN"

Partiküllerin akciğere indiğinde özellikle astım hastaları için ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar oluşturup, atağa sebep olup ciddi sonuçlar doğurabildiğine dikkat çeken Dr. Özsaraç, "Bu havalar özellikle astım, KOAH ve kronik bronşiti olan hastalarda ciddi ataklara neden olabilmektedir. Bu süreçlerde dışarıdan eve gelindiğinde duş alınması koruyucu önlemler arasında yer alıyor. Diğer yandan kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH gibi özellikle nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlar, kalp ve alerjik hastalığı olanların şikayetlerinin artması durumunda, geç kalmadan mutlaka bir uzmana başvurmaları gerek" diye konuştu.

İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan \'toz taşınımı\' uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çevre, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan 'toz taşınımı' uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın - Son Dakika

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