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İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika

İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı

15.12.2021 16:01

İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı İzmir, uluslararası tatbikatına ev sahipliği yapıyor: 9 ülkeden sağlık ekipleri eğitim aldı Birçok ülkeden sağlık ekiplerinin katılımıyla, "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" İzmir'in Urla...

İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı

İzmir, uluslararası tatbikatına ev sahipliği yapıyor: 9 ülkeden sağlık ekipleri eğitim aldı

İZMİR - Birçok ülkeden sağlık ekiplerinin katılımıyla, "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" İzmir'in Urla ilçesinde başladı. Tatbikatın, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi 9 ülkeden eğitim almış sağlık ekiplerinin katılımı ile iki gün gün süreceği ifade edilirken, tatbikatta 5 farklı acil durum senaryosuyla gerçeği aratmayan sahneler vardı.

Senegal, Nijer, Gambiya, Sudan, Çad, Somali, Gine, Kamerun ve Sibuti'den sağlık ekipleri, Türkiye'de çeşitli eğitimler aldı. 10 gün süren eğitimlerin ardından bir çok ülkeden sağlık ekipleri, aldığı eğitimleri pekiştireceği tatbikata katıldı.

Tatbikat, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslararası Acil, Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde, "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" ismiyle geniş katılımla başladı. 9 Afrika ülkesinden sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatın 2 gün süreceği ifade edilirken, sağlık ekipleri Covid-19 vakalarına müdahale dahil 5 farklı acil durum senaryosunu sahada uygulayarak deneyim elde etti. Tatbikat, zaman zaman gerçeği aratmadı.

"Bilgi ve deneyimlerimizi dost ve kardeş ülkelere paylaşmaya devam ediyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Türkiye'de sağlıkta dönüşümü yakından takip eden herkesin takip ettiği gibi 2002 yılından bu yana başarıyla sürdürdüğümüz bir sağlık reformu var. Ülkemiz sadece kendi sağlık alanındaki kapasitesini arttırmakla kalmayıp, mevcut bilgi ve deneyimlerini dost ve kardeş ülkelere paylaşmaya devam ediyor. Bu paylaşım bunlardan biri. Bugünkü organizasyon bu çerçevede değerlendirebiliriz. Afrika kıtasında iş birliği yapılan ülkeler arasında uluslararası dayanışmaya katkı sunmak için ülkemiz tarafından 2017 yılında başlatılan projedeki temel hedef; en değerli hazine olan sağlık insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi burada elde ettiğimiz deneyimleri sadece dost ülke değil, ihtiyacı olan herkes ile paylaşmak ve aslında bu bilgiyi daha büyük bir değere dönüştürme amacındayız" dedi.

"Ortak bir dil oluşturmak ve ortak hareket edebilme kabiliyetini geliştirmek"

Dr. Şuayip Birinci, "Urla Uluslararası Sağlık Acil ve Afet Eğitim Simülasyon Merkezimiz, bizim UrlaSim dediğimiz kısa adı ile 2014 yılından günümüze kadar 32 farklı ülkeden yaklaşık 800 sağlık çalışanı acil sağlık hizmetleri eğitim vermiş ve vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda; Bulgaristan, Norveç, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Azerbaycan, Tacikistan, Kuvvet, Lübnan, Nijer, Fildişi Sahili, Yemen, Togo, Uganda, Ettopya, Angola, Çad, Sudan, Somali, Gine Kamerun ve Sibuti'den gelen sağlık çalışanlarına verilmiştir. Bugünkü programımız kapsamında 10 gün süren eğitici eğitimi programını takiben bugün ve yarın yapılacak tatbikatta hali hazırda eğitim görmüş olan; Senegal, Nijer, Gambiya, Sudan, Çad, Somali, Gine, Kamerun ve Sibuti'den gelen eğitim almış sağlık personeliyle bakanlığımız acil sağlık hizmetleri çalışanlarınca bir saha uygulaması yapılacaktır. Başarılı hedefe ne kadar ulaştığımızı görmek açısından çok kıymetlidir. TİKA'nın değerli katkıları ve ülkemizdeki eğitmenlerin özverisi ile Afrika Kıtası'nda 9 farkı ülkede yerinde yapılan eğitimler ve daha sonrasında bu eğitim merkezinde yapılan eğitici eğitimlerin sonucunda önemli bir yol aldığımızı görüyoruz. Doğası gereği acil sağlık hizmetlerinde eğitim kadar önemli olan unsurlardan biride ortak bir dil oluşturmak ve ortak hareket edebilme kabiliyetini geliştirmek" şeklinde konuştu.

İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı
İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı
İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı
İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı

Togo Cumhuriyeti, Tatbikat, İzmir, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika


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