İzmir Şehir Hastanesi 1. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Sağlık

İzmir Şehir Hastanesi 1. Yılını Kutladı

İzmir Şehir Hastanesi 1. Yılını Kutladı

İzmir Şehir Hastanesi, 1 yılda 2,9 milyon hastaya hizmet vererek Ege'nin sağlık öncüsü oldu.

15.10.2024 10:20
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İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, birinci yılını dolduran hastanenin ayakta ve yatarak toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya hizmet verdiğini belirtti.

15 Ekim 2023'de hizmet vermeye başlayan 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ilk görev yılında Ege Bölgesi'nde sağlık sektörünün öncüsü haline geldi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada hastanenin ilk yılını değerlendiren Gökalp, Türkiye'nin 4. büyük şehir hastanesi olduklarını, yaklaşık 2 bini doktor olmak üzere 8 bin 500 personelle kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti vermeye odaklandıklarını söyledi.

Hastanenin bugün itibarıyla dolan ilk yılında 2 milyon 797 bin 179'u ayakta, 68 bin 434'ü yatarak olmak üzere toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya hizmet verdiğini belirten Gökalp, acil servis başvurularının ise 380 bin 672 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bu süreçte 104 bin 887 ameliyat gerçekleştirildiğini, 19 bin 140 hastanın yoğun bakım tedavisi gördüğünü dile getiren Gökalp, hastanede 40 organ nakli gerçekleştirildiğini de ifade etti.

"Acil serviste hastalarımız beklemez"

Hastanelerine Türkiye'nin birçok kentinden hastanın başvurduğunu aktaran Gökalp, şöyle konuştu:

"İzmir halkı hastanemize büyük teveccüh gösterdi. Hastanemizde günlük 15 bin hastaya ayaktan hizmet veriyoruz. Acil serviste hastalarımız beklemez. Polikliniklerde insan kaynağımız kuvvetli olduğu için randevu süresi oldukça kısa. Örnek verirsek endoskopi ve kolonoskopi randevuları konusunda bütün hastalarımıza hızlı ve yüksek konforda tedavi sunuyoruz."

Gökalp, bir yıllık sürede farklı ülkelerden gelen 200 hastayı da tedavi ettiklerini, sağlık turizmi alanında ilerlemek istediklerini ifade etti.

Hastanenin büyük olması nedeniyle hastaların zaman zaman zorluklar yaşayabildiğini aktaran Gökalp, hastane içi navigasyon uygulaması hazırladıklarını, kısa sürede hizmete alınacağını aktardı.

Hastane kampüsünde yer alan ticari alanların Sağlık Bakanlığı inisiyatifinde olmadığına işaret eden Prof. Dr. Orhan Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticari alanlar, şirketin zamanında Sağlık Bakanlığı ile yaptığı anlaşma gereği şirket tarafından kiraya verilen yerler. Örneğin geçen gün bir fast food zinciriyle ilgili haber çıktı. Bizim inisiyatifimizde olan bir konu değil. Biz kamu olarak onların sadece ticari alanlardan taşma yapıp yapmadıklarına bakarız. Bizim temel işimiz tıbbi hizmet."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir Şehir Hastanesi 1. Yılını Kutladı - Son Dakika

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