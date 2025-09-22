Kabak Çekirdeği Öksürüğe Neden Oldu - Son Dakika
Sağlık

Kabak Çekirdeği Öksürüğe Neden Oldu

Kabak Çekirdeği Öksürüğe Neden Oldu
22.09.2025 15:59
Kabak Çekirdeği Öksürüğe Neden Oldu
Malatya'da Aysel Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği, bronkoskopi ile çıkarıldı.

Malatya'da 1,5 yıldır sürekli öksüren Aysel Türkeş (50), hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün, Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeğinden kaynaklandığı belirlendi.

Yaklaşık 1.5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı.

AKCİĞERİNDE KABAK ÇEKİRDEĞİ TESPİT EDİLDİ

Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

"BRONKOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÇIKARTTIK"

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kabak Çekirdeği Öksürüğe Neden Oldu - Son Dakika

