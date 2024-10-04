Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Başlıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Başlıyor

Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Başlıyor

Bakan Göktaş, 2024 Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın TÜİK ile saha çalışmalarına başlayacak.

04.10.2024 13:11
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024' projemizi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Marmara Üniversitesi ile birlikte yürüteceğiz. Önümüzdeki ay TÜİK ile saha çalışmalarını başlatıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Milli Eğitim ve Adalet bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bakan Göktaş, komite toplantısının 3'üncüsünün gerçekleştirildiğini belirterek, "İlkini ocak ayında ve ikincisini haziran ayında gerçekleştirmiştik. Toplantılarda kıymetli kurul üyelerimizin sunumlarını dinlemiş, yürütülen çalışmaları istişare etme imkanı bulmuştuk. Bugün de kadına yönelik şiddetle mücadele alanında mevcut durumu değerlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Veri ve istatistik çalışmalarında gelinen noktada ihtiyaçlarımızı belirleyecek, çalışmalarımızı geliştirmeye yönelik önerilerinizi alacağız" dedi.

'VERİYE DAYALI HİZMET ANLAYIŞI GELİŞTİRECEĞİZ'

Belirlenen yol haritası ve çalışma planı doğrultusunda komitenin ilerideki dönemde çalışmalarını titizlikle yürüteceğini belirten Göktaş, süreçte yapılacak iki projenin çağrılarının da dün itibarıyla yayımladığını kaydederek, "Bu projelerimizden ilki 'Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modelinin Geliştirilmesi', diğeri ise 'İhtisaslaşmış Kadın Konukevlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi'dir. TÜBİTAK ile iş birliği içinde yürüteceğimiz bu 2 projeyle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bütüncül bir şekilde ele alarak, veriye dayalı bir hizmet anlayışı geliştireceğiz. Bu 2 projeyle aynı zamanda bilimsel bilgiyle harmanlanmış politika ve hizmet üretme noktasında önemli çıktılar elde edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz 15 Kasım'a kadar projelere başvuruda bulunabilecekler. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, daha önce duyurusunu yaptığımız 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024' projemizi de TÜBİTAK, TÜİK ve Marmara Üniversitesi ile birlikte yürüteceğiz. Önümüzdeki ay TÜİK ile saha çalışmalarını başlatıyoruz. Bunun yanı sıra şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının, her zaman önemli bir dönüştürücü güç olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çeşitli kurumlarla iş birliğimizi güçlendirerek faaliyetlerimizi zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Medyanın dönüştürücü gücünü göz önünde bulundurarak, 14 Ekim'de bir toplantı gerçekleştireceğiz. 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı' ile medyada kadın temsilinin güçlendirilmesi, kullanılan dil ve şiddet konularında farkındalığın arttırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Başlıyor - Son Dakika

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