Kahramanmaraş'ta Ahmet Bayazıt İlkokulu öğrencilerine sağlık eğitimi verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ahmet Bayazıt İlkokulu öğrencilerine sağlık eğitimi verildi

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Kahramanmaraş\'ta Ahmet Bayazıt İlkokulu öğrencilerine sağlık eğitimi verildi
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Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verdi. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen eğitimlerde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma anlatıldı.

Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen programla, ilkokul çağındaki çocukların sağlık konusundaki farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Program kapsamında Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında eğitimler verildi. Öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma konularında bilgi verildi.

Çocukların öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaları hedeflenirken, sağlık bilincinin ailelere ve topluma yayılması da amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Ahmet Bayazıt İlkokulu öğrencilerine sağlık eğitimi verildi - Son Dakika
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