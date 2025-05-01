Kalan Yemeklerde Sağlık Riskleri - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık
BBC

Kalan Yemeklerde Sağlık Riskleri

Kalan Yemeklerde Sağlık Riskleri

Kalan yemeklerin doğru saklanmaması sağlık riskleri doğuruyor. Uzman önerileri ile önlemler alın.

01.05.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalan yemekleri yeniden ısıtmak, bazı hallerde sağlık riskleri yaratabilir.

Yiyeceklerinizi güvenle saklamanıza ve besin kaynaklı hastalık risklerini azaltmanıza yardımcı olmak için uzmanların tavsiyelerini derledik.

Önce yapılmaması gerekenler

Yiyecekleri uzun süre dışarıda bırakmayın

Kalan yemekleri oda sıcaklığında iki ila dört saatten fazla dışarıda bırakmayın. Pirinçli yemekler içinse bu süre bir saate düşüyor. Bu sürede pirinçteki sporlar zararlı bakteriye (bacillus cereus) dönüşebilir.

Paket servisle evinize gelen pilavı tekrar ısıtmayın.

Paket serviste yer alan pilav, genellikle gıda firmaları tarafından önceden pişirilmiş şekilde satın alınır. Bu da tekrar ısıtmayı riskli hale getirir.

Satın alındıktan veya teslimattan hemen sonra yenmesi en iyisidir.

Evde pişirilen yiyecekleri buzdolabında çok uzun süre saklamayın

Öğün fazlalarını 24-48 saat içinde tüketin veya yakında yemeyi planlamıyorsanız da dondurucuya koyun.

Donmuş haldeki tavukları sıcak suyla çözmeye çalışmayın

Böyle yapılması halinde eşit olmayan bir çözülme yaşanabilir, etin bazı bölümleri riskli hale gelebilir.

Tavuğu her zaman buzdolabında çözmeye dikkat edin ve çözüldükten sonra da iyice pişirin.

Kümes hayvanlarındaki Campylobacter bakterileri ciddi mide sorunlarına, kusmaya ve hatta doktor müdahalesine neden olabilir.

Yapılması gerekenler neler?

Yiyecekleri tekrar ısıtmadan önce mutlaka buzdolabında saklayın

Araştırmalar, yiyecekleri buzdolabında (5°C veya altında) tutmanın zararlı patojenlerin oluşmasını sınırladığını gösteriyor.

Yiyeceklerinizi buzdolabına sıcak koymayın

Yiyecekleri henüz sıcakken buzdolabına koymak, buzdolabınızın sıcaklığını yükselterek diğer yiyeceklerin bozulmasına yol açabilir.

İdeal olarak, yiyeceklerinizi oda sıcaklığında bir süre bırakın ve soğuduktan hemen sonra buzdolabına koyun.

Sıcak iklimlerde, yiyecekler dışarıda ne kadar az zaman geçirirse o kadar güvenli olur.

Tehlikeli dereceleri bilin

8 ila 63 derece arasında bakteriler hızla çoğalır.

Buzdolabınızı 5°C'nin altında tutmak gıda zehirlenmesini önlemeye yardımcı olur.

Eksi 18 derecede dondurulan gıdalarda bakteri aktivitesi durur.

Ancak, bakteriler dondurma sırasında ölmez, yiyecekler çözüldükten sonra yeniden canlanabilirler.

Yiyecekleri son kullanma tarihine kadar dondurabilirsiniz.

Örneğin kolay çözülen bir gıda olan ekmeği dondurmak ömrünü uzatır.

Dondurulmuş gıdayı pişirmeden önce tamamen çözdürün

Yemekte kullanacağınız dondurulmuş gıdaları, ürüne bağlı olarak pişirmeden 24 saat öncesi buzdolabında çözdürmeye başlayın.

Bütün tavuk gibi daha büyük ürünler daha uzun süre çözülürken, daha küçük porsiyonlar daha hızlı çözülür.

Bazı yiyecekler mikrodalgada çözülebilir, ancak söz konusu besine yönelik talimatlara göre hareket etmek en iyisidir.

Buzdolabında çözdürmek genellikle daha güvenli kabul edilir.

Yiyecekleri pişirmeden önce tamamen çözüldüğünden emin olun

Kısmen çözülmüş yiyecekler eşit olmayan şekilde pişebilir ve bu da zararlı bakterilerin hayatta kalmasına yol açabilir.

Kalan pirinçli gıdayı 24 saat içinde tüketin

Pirinç, pişirme işleminde de ölmeyebilecek bacillus cereus sporları içerebilir.

Pirinçli yemeği, derhal soğutmak ve buzdolabına koymak riski azaltır.

Ancak sonrasında tekrar ısıtma yalnızca bir kez yapılmalıdır.

Hassas kişiler için yiyecekleri tekrar ısıtırken ekstra dikkatli olun

Zayıf bağışıklık sistemine sahip kişiler, hastalığı olanlar, hamile kadınlar, küçük çocuklar ve ileri yaştaki kişiler, gıda kaynaklı hastalıklara yakalanma açısından daha yüksek risk altındadır.

Yiyecekleri buhar buhar tütene kadar pişirin

Yiyecekleri mikrodalgada çözüyorsanız, eşit şekilde çözülmesini sağlamak için arada işlemi durdurarak karıştırın.

Kaynak: BBC

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalan Yemeklerde Sağlık Riskleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 05:55:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kalan Yemeklerde Sağlık Riskleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.