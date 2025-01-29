Kalp Çarpıntısı Şikayeti Sonrası Üçüncü Ablasyon Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Çarpıntısı Şikayeti Sonrası Üçüncü Ablasyon Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Kalp Çarpıntısı Şikayeti Sonrası Üçüncü Ablasyon Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Wolff-Parkinson-White sendromu teşhisi konulan 25 yaşındaki Hilal Durmaz, iki başarısız ablasyon operasyonunun ardından üçüncü ameliyatında başarılı bir şekilde tedavi edildi. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, dondurma yöntemiyle gerçekleştirdiği ablasyon işlemi ile Durmaz'ın sağlığına kavuşmasını sağladı.

29.01.2025 10:07  Güncelleme: 10:09
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KALP çarpıntısı şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi alan 25 yaşındaki Hilal Durmaz, iki farklı hastanede ablasyon ameliyatı geçirmesine rağmen sonuç alamadı. Durmaz, Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan tarafından gerçekleştirilen üçüncü ablasyon ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Durmaz'ın tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Kılıçaslan, "Bu hastalık, kalpte fazladan bir elektrik kablosu gibi çalışarak kısa devreye yol açıyor ve çarpıntıya neden oluyor. Kalbin ana kablosuna zarar vermeden, fazla kabloyu dondurarak başarılı bir ablasyon tedavisi gerçekleştirdik" dedi.

Şiddetli kalp çarpıntısı şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvuran 25 yaşındaki Hilal Durmaz'a, Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi konuldu. Sağlığına kavuşmak için iki farklı hastanede iki kez ablasyon ameliyatı geçiren Durmaz, olumlu bir sonuç alamadı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ile tanışan Durmaz, üçüncü kez ameliyat masasına yattı. Bu kez başarılı bir ablasyon operasyonuyla tamamen sağlığına kavuşan Durmaz, yeni bir hayata adım attı.

'KALBİNDEKİ FAZLADAN KABLO SAĞLIĞINA ENGELDİ'

Teknik zorluklar nedeniyle daha önceki ameliyatların başarılı olamadığını söyleyen Prof. Dr. Kılıçaslan, "Hilal bize çarpıntı şikayetiyle geldi. Kalbinde Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu adı verilen bir hastalık tespit edildi. Bu hastalık, kalpte fazladan bir elektrik kablosu gibi çalışarak kısa devreye yol açıyor ve çarpıntıya neden oluyor. Daha önce farklı hastanelerde iki kez ablasyon işlemi uygulanmış ancak teknik zorluklar nedeniyle başarılı olunamamış. Kendisine yeniden ablasyon önerdim. Kalbin ana kablosuna zarar vermeden, fazla kabloyu dondurarak başarılı bir ablasyon tedavisi gerçekleştirdik" dedi.

'TEDAVİDE DONDURMA YÖNTEMİ İLE BAŞARI SAĞLANDI'

Ablasyon işleminin detaylarına değinen Prof. Dr. Kılıçaslan, "Bu tür durumlarda fazla kablo ana kabloya çok yakın olduğunda risk artar. Ana kablo zarar görürse kalbin çalışması mümkün olmaz ve kalıcı kalp pili gerekebilir. Hilal'deki durum da böyleydi. Dondurma yöntemiyle ablasyon uygulayarak başarı sağladık. İşlemin zorluğu, bu fazla kabloyu kalıcı bir hasara yol açmadan etkisiz hale getirmekti. Ameliyat sonrası yaptığımız kontrollerde de durumu gayet iyi olarak gözüküyor" diye konuştu.

'HASTALIĞIN NÜKS ETME ORANI YÜZDE 1 İLA 5'

Bazı durumlarda hastalığın nüks etme riskinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıçaslan, "Dondurma yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz ablasyon tedavisinde başarı oranı oldukça yüksek, ancak yüzde 1 ile 5 arasında bir nüks riski bulunuyor. Bu, hastaların tedavi sonrasında zaman zaman çarpıntı atakları yaşayabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'ARTIK ÇOK DAHA İYİYİM'

Geçirdiği tedavi sürecini anlatan Hilal Durmaz, yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti:

"Daha önce iki farklı hastanede ablasyon işlemi denendi, ancak başarılı olmadı. Fethi hocaya geldiğimde, bana bu işlemi başarabileceğini söyledi. Kısa sürede ablasyon işlemini gerçekleştirdi ve sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Spor ve ağır egzersizden kaçınıyorum ama çarpıntılarım tamamen geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kalp Çarpıntısı Şikayeti Sonrası Üçüncü Ablasyon Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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