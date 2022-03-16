"Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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"Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" toplantısı yapıldı

16.03.2022 21:10

"Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" toplantısı yapıldı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, " Kan transfüzyonu Sağlık Bakanlığı'nın ısrarla üzerinde durduğu özellikle kanın güvenli temini ve güvenli ulaştırılması konusunda...

"Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" toplantısı yapıldı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, " Kan transfüzyonu Sağlık Bakanlığı'nın ısrarla üzerinde durduğu özellikle kanın güvenli temini ve güvenli ulaştırılması konusunda ciddi çalışmalarımızın olduğu bir sistemdir" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" kapsamında Ankara'da bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, Kızılay Kan Hizmetleri yöneticileri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı Temsilcileri, tıp fakülteleri, ilgili bilimsel dernekler, Yüksek Öğretim Kurulu, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yetkilileri katıldı.

Transfüzyon yönetim sistemi hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin şu ifadelere yer verdi:

"Kan transfüzyonu Sağlık Bakanlığı'nın ısrarla üzerinde durduğu özellikle kanın güvenli temini ve güvenli ulaştırılması konusunda ciddi çalışmalarımızın olduğu bir sistemdir. Kan transfüzyonunda bizim amacımız, vatandaşımız nihai olarak bir üründür kan bu kanı alacağı zaman en güvenilir kana en güvenilir şekilde, en uygun zamanda ulaşılmasını sağlayabilmek için yapılmış olan bir projedir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilen bir projedir."

"Sağlık Bakanlığı bu projenin her yerinde"

Sağlık Bakanlığının projeye desteklerini dile getiren Tekin, "Sağlık Bakanlığı bu projenin her yerinde Bu projenin önderliğini yapmaktadır. Özellikle bilim insanlarının bir araya getirilmesi, proje paydaşlarını bir araya getirilmesinde ve bütün dokümanların hazırlanmasında en temel rolü üstlenmektedir. Buradaki amacımız şu, vatandaşlarımıza en kaliteli ürünü en güvenilir şekilde sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Kanın bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip etmemizi sağlayan bir yazılım geliştirildi"

Projenin hedefleri hakkında da bilgi veren Tekin, "Normalde biz bu çalışmaya 2019 yılında başladık. 3 yıla yakın bir sürede tamamlandı. Bugünde kapanış toplantısı yapıyoruz. Projemiz sonucunda bütün kurumların ulaşabileceği güvenli kan ne zaman hangi şekilde kime nasıl uygulanacağına dair rehberler hazırlandı. Bu rehberler sayesinde tüm sağlık kurumlarında uygulama birliği sağlanacak ve aynı zamanda kanın bağışçıdan kullanıcıya ulaşıncaya kadar takip etmemizi sağlayan bir yazılım geliştirildi" dedi.

Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi toplantısı yapıldı
Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi toplantısı yapıldı
Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi toplantısı yapıldı

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Sağlık Bakanlığı, Ahmet Tekin, Türkiye, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi' toplantısı yapıldı - Son Dakika


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