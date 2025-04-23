Kanserli Çocuklar 23 Nisan\'ı Bayram Gibi Kutladı

ADANA'da Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından imece usulü toplanan desteklerle düzenlenen etkinlikte kanser hastası çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı müzik eşliğinde doyasıya kutladı. Palyaçolar ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllülerle coşku içinde bir bayram geçiren çocuk hastaların mutlulukları yakınlarını duygulandırdı.

Balcalı Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi Çocuk Servislerinin girişlerinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte dernek üyesi gönüllüler, doktor ve sağlık çalışanları başta onkoloji bölümü olmak üzere, lösemi ve yanık ünitelerinde tedavi gören hasta çocuklarla birlikte halay çekip eğlendi. Atatürk ve 23 Nisan baskılı tişörtler giyip ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocuklar palyaçolarla çiftetelli de oynadı. Çocukların yüzündeki mutluluk, onları izleyen yakınlarına ise zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı.

'PSİKOLOJİK BİR BAĞ KURUP ONLARI TESELLİ EDİYORUZ'

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en anlamlı şekilde kutlamak için imece usulü desteklerle bu tür bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, şöyle konuştu:

"40 yıldır gönüllü ekibim ile birlikte hasta çocuklar ve yakınlarına destek olmak için çalışıyoruz. Hastane çocuklarına ilaç, kıyafet, bez, doğum yapan hanımlara pijamalar, onkoloji çocukları bazen ilacını alamıyor onlara destek oluyoruz. Hasta yakınlarıyla psikolojik bir bağ kurup onları teselli ediyoruz. Çocuklarımızın en çok kıyafete ihtiyacı oluyor. Yiyecek olarak ise en çok muzu seviyorlar. Bugün de Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Çeşitli kurumlardan da destekler alarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi kıyafetlerimizi yaptırdı. Lütfiye Kısacık İlkokulu, çocuklarımız için bütün hediyelerimizi aldı. Çikolataları bir bağışçımız, süslerimizi ise gönüllü arkadaşlarımız temin etti. Biz burada güçlerimizi birleştiriyoruz ve tüm bunları imece usulü ile yapıyoruz. Böylelikle kanser, lösemi hastası ve yanık ünitesinde tedavi gören çok sayıda çocuğumuz unutulmaz bir gün geçirmiş ve bayramlarını kutlamış oluyor."