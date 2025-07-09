Kaplumbağa Akrilik ile Hayata Döndü

AFYONKARAHİSAR'da araç ezmesi sonucu kabuğu kırılarak kopan 'Tosbik' adlı kaplumbağa, diş tedavisinde kullanılan 'akrilik' adlı dolgu malzemesiyle hayata tutundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM), yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde, sağ dizinden yaralanan tilki ile araç ezmesi sonucu üst kabuğunun 3'te 2'sinin kopması sonucu yaralanan kaplumbağanın tedavisi sürüyor. 'Tosbik' adı verilen kaplumbağanın kabuğunun tedavisi için diş hekimlerinin kullandığı dolgu malzemesi kullanılıyor. Şuhut'taki keklik üretim tesisinden ishal şikayetiyle merkeze getirilen kuzunun tedavisi ise tamamlandı. 'Nazlı' adı verilen kuzunun rehabilitasyon süreci devam ediyor.

'TİLKİYİ İYİLEŞTİKTEN SONRA DOĞAYA SALACAĞIZ'

Merkezdeki hayvanların tedavi ve rehabilitasyon sürecine ilişkin bilgi veren AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, tilki ve kaplumbağanın tedavilerinin devam ettiğini, yaban kuzusunun sağlığına kavuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Aytekin, "Yavru tilki 1 hafta önce Afyon Zafer Tepesi yakınlarında bulundu. Ayağına basamadığından dolayı vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne haber vermiş. Bize getirilen tilkinin diz ekleminde yangı gözlemledik. Tedavisini sürdürüyoruz. İyileştikten sonra rehabilitasyon aşamasına geçerek doğaya salacağız" dedi.

'KABUĞUN KOPTUĞUNU GÖZLEMLEDİK'

Araç ezmesi sonucu yaralanan kaplumbağanın 6 gün önce tedaviye getirildiğini anlatan Prof. Dr. İsmail Aytekin, "Kaplumbağanın üst kabuk kısmının yaklaşık 3'te 2'ye yakını araba tarafından ezilmiş ve kabuğun koptuğunu gözlemledik. Pansumanını yapıp, temizledikten sonra kapatmak için diş hekimlerinin kullandığı akrilikle kapattık. Alçı vaziyeti gören kaplamayla tedavi ediyoruz. Sağlığı, yemesi içmesi çok iyi" diye konuştu.

'KUZU SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Kuzunun sağlığına kavuştuğunu dile getiren Prof. Dr. Aytekin, "Yaban kuzumuz yaklaşık 2 ay önce Şuhut'taki keklik üretim merkezinden geldi. Orada yaban koyunları da var. Kuzunun ishale bağlı enfeksiyon hastalığını gözlemledik. Tedavimizi yaptık, sağlığına kavuştu. Rehabilite sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.