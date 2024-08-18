Sağlık

Karaciğer nakli bekleyen 18 yaşındaki gence dayısı umut oldu

İSTANBUL - 10 yıldır karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Emrah İlhan, anne ve babasının uygun bulunmaması üzerine dayısı sayesinde sağlığına kavuştu. Gerçekleştirilen nakil ameliyatı ile yeni bir hayata başlayan genç, "Şu an dincim, dışarı çıkmak istiyorum, hava almak istiyorum, insan yüzü görmek istiyorum. Eskiden dışarıyı görmek istemiyordum" dedi.

Mardin'de yaşayan ve uzun yıllardır karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Emrah İlhan, çeşitli merkezlerde hastalığına çare aradı. Son olarak danıştığı doktorun karaciğer yetmezliği tanısı üzerine 18 yaşındaki genç ve ailesi İstanbul'a gelerek Biruni Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Doktorlar, yapılan tetkikler sonucunda anne ve babasının karaciğerinin nakil için uygun olmadığını belirledi. Bunun üzerine, İlhan'ın yakınları karaciğerini vermek için gönüllü oldu. 44 yaşındaki dayısı Sadık Akyol'un karaciğeri nakil için uygun bulundu ve Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Halil Erbiş tarafından başarılı bir nakil operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ardından Emrah İlhan sağlığına kavuştu.

"Nakilden başka şansı yoktu"

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Halil Erbiş, "Son dönemlerde hastanın gözlerinin ve vücudunun sararması dolayısıyla başvurduğu hekim, karaciğer yetmezliği olduğunu söyledi. Bunun üzerine hasta karaciğer nakli için buraya başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinde karaciğerinin artık son dönem yetmezlik haline geldiği ve nakilden başka şansı olmadığı ortaya çıktı. Tetkiklerde dayısının bütün tahlilleri karaciğerini vermesi için uygun çıktı. Bunun üzerine dayısından karaciğer naklini yaptık. Hastamız artık taburcu olabilecek durumda. Önceki hastalık hali ve görüntüsü kalmadı. İnşallah bundan sonraki hayatına sağlıklı bir birey olarak devam edecek" dedi.

Erbiş, dayı ve yeğeninin normal bir hayat sürebileceğini belirterek, "Dayısını taburcu ettik. Hayatına eskisi gibi devam edecek, kendi işlerini yapabilecek. Yeğeninin ise bizim kontrollerimizde kullanacağı ilaçlar var. Kontrolümüzde normal bir hayat sürdürecek" şeklinde konuştu.

"Yakınlarımızın organlarını bağışlamaktan çekinmemeliyiz"

Organ bağışının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Halil Erbiş, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Karaciğer, böbrek naklinin aslında kadavradan yapılması çok daha güzel olur. Maalesef ülkemizde organ bağışı yeteri düzeyde değil. O yüzden bizim ülkemizde canlıdan karaciğer ve böbrek nakli çok daha fazla. Kadavradan organ nakli yüzde 10'un daha altında. Yüzde 90'dan fazlası canlıdan nakil ediliyor. Organ havuzu, kadavra havuzu geniş olan ülkelerde bu oran tam tersi. Beyin ölümü gerçekleşen yakınlarımızın organlarını bağışlamakta çekinmemeliyiz. Bugün başkalarının ihtiyaç duyduğu organlara yarın biz de ihtiyaç duyabiliriz."

"Ameliyat olacağıma hiç inanmıyordum"

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Emrah İlhan ise, "Yıllardır acılardan dolayı işkence çekiyordum. Dayımdan Allah razı olsun. Ameliyat olacağıma hiç inanmıyordum, beklemiyordum. Ameliyatımızı olduk, tedavimiz devam ediyor. Bir ay önceye bakıyorum bir de şu ana bakıyorum. Şu an dincim, dışarı çıkmak istiyorum, hava almak istiyorum, insan yüzü görmek istiyorum. Eskiden dışarıyı görmek istemiyordum. Hep içeride yatmak istiyordum. Şimdi dışarıyı görmeye çok hevesliyim" dedi.

"Yeğenim sağlığına kavuştu, mutluyuz"

Yeğenine karaciğerini veren dayı Sadık Akyol ise, doktorlar başta olmak üzere tüm hastane personeline teşekkür ederek, "Onların sayesinde yeğenim sağlığına kavuştu. Mutluyuz. Hem doktorumuzun hem hemşirelerin hem de tüm hastane personelinin emeği var. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.