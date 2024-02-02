Katar, Gazze\'den yaralıları tedavi etmek için grup getirdi

Sağlık

Katar, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nden bir grup yaralının tedavi için ülkeye getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, konuya ilişkin Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulundu.

Hatır, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin, Gazze'deki 1500 Filistinlinin tedavisi için başlattığı girişim kapsamında 12. grubun başkent Doha'ya ulaştığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sağlık sektörünü kasıtlı olarak hedef almasıyla hastanelerin gördüğü zarara atıfta bulunan Hatır, yaralıların naklinde lojistik pek çok sorun yaşandığını ancak bunların Katar, Mısır ve Filistin sağlık kurumlarının işbirliğiyle aşıldığını kaydetti.

Hatır, karşılaştıkları en büyük zorluğun, İsrail'den "güvenlik izni" almak olduğunu bunu da Mısır'ın yanı sıra El- Ariş kentinde (Mısır'da) yüzen hastaneleri bulunan Fransa ve İtalya gibi dost ülkelerle aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hatır, ülkeye gelen 12. grubun sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Gazze'den ilk grup yaralı 4 Aralık'ta Katar'a ulaşmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 bin hasta ve yaralının yurt dışında tedavi edilmesi gerektiğini belirtmişti.