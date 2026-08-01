Kırgız Bebek İki Operasyonla Hayata Döndü

KIRGIZİSTAN'da idrar yolu, vajina ve rektumun tek bir kanalda birleştiği nadir görülen 'persistan kloaka' anomalisiyle doğan 17 aylık Sezimai Aziretaalyeva, İstanbul'da 10 saat süren bir operasyonla yeniden hayata bağlandı.

Kırgızistan'da yaşayan Manas Kyzy Uulkan ile Targyn Uulu Azıretaalya çiftinin kız çocuklarına doğumun ardından, rektum, vajen ve idrar yolunun ayrı açıklıklar yerine tek bir ortak kanalda birleştiği 'persistan kloaka' tanısı kondu. Tedavi arayışına giren aile, Rusya'da farklı merkezlerde 5 ameliyat yaptırdı. Ancak operasyonlardan sonuç alınamadığı gibi, bebeğin anüsü, vajeni ve idrar yolu tamamen kapandı. Bunun üzerine aile, tavsiye üzerine tedavi için Türkiye'ye geldi. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi ekipleri tarafından ayrıntılı cerrahi planlama yapıldı.

Yaklaşık 10 saat süren ameliyatta daha önceki girişimler nedeniyle bozulan anatomik yapı yeniden oluşturuldu. Cerrahi sırasında kapalı olan bağırsak çıkışı, idrar yolu ve vajina birbirinden ayrılarak yeniden yapılandırıldı. Operasyon sonrası yoğun bakımda takip edilen bebek, genel durumunun düzelmesiyle servise alındı.

Doktorlar, taburculuğun ardından uygulanacak rehabilitasyon programı ve yakın takip süreciyle çocuğun idrar ve bağırsak fonksiyonlarını kazanmasını, ilerleyen dönemde ise yaşıtları gibi normal bir yaşam sürmesini hedefliyor. Kolostomisinin ise 3 ila 6 ay sonra yapılacak ikinci operasyonla kapatılması planlanıyor.

'KIZIMIN ANÜSÜNÜN YENİDEN YAPILACAĞI GÜNÜ HEP HAYAL ETTİM'

Anne Manas Kyzy Uulkan (21), kızlarının doğumundan itibaren zorlu bir tedavi süreci yaşadıklarını belirterek, "Biz 2023 yılında evlendik. Kızımız 2025 yılında doğdu. Doğar doğmaz hastalığını öğrendik ve ertesi gün ilk ameliyatına alındı. Daha sonra iki aylık olduğunda yeniden ameliyat edildi. Karnından stoma açıldı. Moskova'da toplam üç kez ameliyat edildi, ayrıca iki kez anüs oluşturma ameliyatı yapıldı ancak ikisi de başarısız oldu. Doktorlar bize her şeyin düzeleceğini söylemişlerdi ama sonuç alamayınca buraya gelmeye karar verdik" dedi.

Türkiye'ye gelmelerinde başka bir hastanın ailesinin tavsiyesinin etkili olduğunu söyleyen Uulkan, "Moskova'dayken burada ameliyat olmuş başka bir çocuğun annesiyle görüştük. Bize, 'Doktor Murat Çakar'a başvurun, mutlaka Türkiye'ye gidin' dedi. Biz de geldik. Doktorlar bize olumsuz hiçbir şey söylemedi. Her şeyin düzeleceğini, sadece bir ameliyat daha gerektiğini anlattı" diye konuştu.

Ameliyat günü yaşadıkları heyecanı da anlatan anne Uulkan, "Sabah saat 08.00'de kızımızı ameliyata aldılar. Eşimle birlikte saatlerce bekledik. Çok ağladık. Sürekli doktorun ne zaman çıkacağını sorduk. Akşam saat 20.00 civarında doktor ameliyattan çıktı ve bize operasyonun nasıl geçtiğini anlattı. Kızımın anüsünün yeniden yapılacağı günü hep hayal ediyordum. Doktor Murat Çakar'a yaptıkları her şey için sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN KIZIMIZIN DURUMU İYİ'

Baba Targyn Uulu Azıretaaly ise "Doktorumuzdan çok memnunuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an kızımızın durumu iyi, kendini iyi hissediyor. Biz de sonuçtan çok memnunuz" dedi.

'50 BİN CANLI DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Çakar ise hastanın daha önce geçirdiği başarısız ameliyatlar nedeniyle oldukça zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Hastamız 17 aylık ve 'persistan kloaka anomalisi' dediğimiz nadir bir rahatsızlığa sahip. Bu hastalıkta anüs, vajen ve idrar yolu tek bir ortak açıklığa açılıyor. Yaklaşık 20 ila 50 bin canlı doğumda bir görülüyor. Normal şartlarda doğumdan sonra kolostomi açılır, yaklaşık altıncı ayda ise esas onarım ameliyatı yapılır. Ancak hastamız bize birçok ameliyat geçirmiş olarak geldi. Rusya'da yapılan ameliyatlara bağlı ciddi komplikasyonlar gelişmişti. Kolostomisi ve sistostomisi vardı. Daha önce yapılan anüs bozulmuş, tekrar yapılmış ancak yine başarısız olmuştu. Vajeni ve idrar yolu tamamen kapatılmıştı. Muayenede anüs, vajen ve idrar yolunun tamamen kapalı olduğunu gördük" diye konuştu.

'10 SAATLİK OPERASYONLA YENİDEN ANÜS, VAJEN VE İDRAR YOLU OLUŞTURDUK'

Ameliyat sırasında ek sorunlarla da karşılaştıklarını söyleyen Op. Dr. Çakar, "Operatör Doktor Melih Akın ile birlikte ameliyatı planladık. Ameliyat sırasında kalın bağırsağın önemli bir bölümünün daha önce alındığını gördük. Aşağıya indireceğimiz bağırsak bölümü oldukça kısaydı. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatla yeniden anüs oluşturduk, vajen rekonstrüksiyonu yaptık ve idrar yolunu onardık. Şu anda sağlık durumu iyi. Yaklaşık iki hafta hastanemizde takip ettik, iyileşmesini bekledik ve gerekli kontrollerini yaptık. Şimdi ülkesine dönmeye hazır" dedi.

Op. Dr. Çakar, hastanın tedavisinin henüz tamamlanmadığını belirterek, "Şu anda kolostomisi devam ediyor. Yaklaşık 3 ila 6 ay sonra tekrar geldiğinde kolostomisini kapatacağız. Bundan sonraki süreçte anal ve vajinal dilatasyonlara devam edeceğiz. Yaranın iyileşmesini ve kolonun toparlanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra distal kolon grafisi çekeceğiz. Üretra ve vajeni yeniden değerlendireceğiz. Ardından kolostomisini kapatacağız. Aileye dilatasyonların nasıl yapılacağını öğrettik. Ülkelerine döndükten sonra da bu uygulamaya devam edecekler. Kolostomi kapatıldıktan sonra çocuğun büyüdükçe normal idrar ve dışkı kontrolünü kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU VAKAYI DİĞERLERİNDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK 5 KEZ AMELİYAT EDİLMİŞ OLMASIYDI'

Daha önce yapılan çok sayıda cerrahi girişimin tedaviyi güçleştirdiğini vurgulayan Op. Dr. Çakar, "Birden fazla ameliyat hem operasyon süresini uzatıyor hem de başarı oranını etkileyebiliyor. Ayrıca idrar ve dışkı tutma fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Deneyimli merkezlerde bu ameliyatlar normalde tek seansta başarıyla yapılabiliyor. Bu vakayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, çok sayıda ameliyat geçirmiş olmasıydı. Bu kadar fazla cerrahi girişim o bölgedeki sinir yapılarını etkileyebiliyor. Biz ameliyat sırasında bu yapılara zarar vermemek için son derece dikkatli davrandık. Primer ameliyatlarda idrar ve dışkı kontrolü açısından başarı oranımız yüzde 70-80 civarında. Bu oran literatürde bildirilen sonuçların üzerinde. Bu hastamızda da iyi bir sonuç almayı bekliyoruz" dedi.

'İLERİDE ÇOCUK SAHİBİ OLMASINDA HİÇBİR ENGEL GÖZÜKMÜYOR'

Persistan kloakanın nadir görülen bir doğumsal anomali olduğunu belirten Op. Dr. Çakar, "Genetik geçiş görülebilir ancak tamamen genetik bir hastalık değildir. Çoğunlukla sporadik, yani kendiliğinden ortaya çıkar. Hastamızın ileride çocuk sahibi olmasında da şu an için bir engel görünmüyor" diye konuştu.