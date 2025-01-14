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Kızlarının organlarına böyle veda ettiler

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Kızlarının organlarına böyle veda ettiler 18 yaşındaki kızın organları başkalarına hayat olmak Rize'den yola çıktı Başkalarına hayat olması için yola çıkan organları el sallayarak uğurladılar Geçirdiği trafik kazasından 6 ay önce organlarını bağışlamak istediğini ailesine söyleyen genç...

14.01.2025 10:30
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Kızlarının organlarına böyle veda ettiler

18 yaşındaki kızın organları başkalarına hayat olmak Rize'den yola çıktı

Başkalarına hayat olması için yola çıkan organları el sallayarak uğurladılar

RİZE - Geçirdiği trafik kazasından 6 ay önce organlarını bağışlamak istediğini ailesine söyleyen genç kızın organları başkalarına hayat olması için Rize'den yola çıkarken, ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı.

3 Ocak 2025 Cuma günü saat 11.50 sıralarında Salarha Beldesi'nde yoldan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Ali Faik Yılmaz ve 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz'a otomobil çarpmıştı. Kazada baba Ali Faik Yılmaz hafif yaralanırken, Medine Yılmaz ise ağır yaralı olarak bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Medine Yılmaz 11 günlük yaşam savaşını kaybederek beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünden 6 ay önce organ bağış formu dolduran genç kızın korneaları, böbrekleri ve karaciğeri Sivas ve Samsun'a doğru karayoluyla yola çıktı. Yakınları ise Medine'nin başkalarına hayat olacak olan organlarını arkasından el sallayarak uğurladı.

"Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organ nakli olmak istediğini söylemişti"

Kardeşi Medine'nin kendilerine 6 ay önce bir haberde görüp organlarını bağışlamak istediğini söylediğini, bu nedenle kardeşinin organlarının başka bir insanda hayat bulamasından gururlu olduklarını ifade eden abla Merve Yılmaz "Yaklaşık 11 gün önce trafik kazasında kardeşim bu hastaneye getirildi. Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde olması bizim için çok zor olsa da gurur verici. Kardeşimin organlarını kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablalar olarak görmelerini istiyorum. Hani ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Medine'nin organlarının 5 kişiye hayat olacağına vurgu yapan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alihan Madran "Yaklaşık 10 gün önce elimde trafik kazası sonucu yoğun bakımda takip aşamalarına başladık. Beyin ölümü tanısını koyduk. Hasta yakınlarıyla görüşmelerimiz sonucunda organ bağışını kabul ettiler ve bakanlık ve organ bağışı komisyonumuzla iletişimimiz sonucunda organ bağışı ameliyatını gerçekleştirdik. Sol böbreğimiz Sivas'a diğer organlarımız ise Samsun'a gönderilmek üzere yola çıkacak. 5 tane hastamıza ikinci bir şans, yeni bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına organ bağışlanacak kişiler adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kızlarının organlarına böyle veda ettiler
Kaynak: İHA

trafik, Sağlık, Rize, Son Dakika

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