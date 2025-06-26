Klima Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Sağlık

Klima Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Klima Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
26.06.2025 13:59
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Prof. Dr. Tevfik Özlü, klimaların sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Hava temizliği önemli.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, serinlemek için tercih edilen klimaların sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Klimalar oda içerisindeki havayı alır, soğutur ve tekrar geri verir. İçerideki aynı hava devridaim olduğu için bir süre sonra o hava kirlenir" dedi.

Yaz aylarında sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı yaygınlaştı. Uzmanlar, serinleme amacıyla tercih edilen klimaların bilinçsiz kullanımının solunum yolu hastalıklarından kas tutulmalarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klimaların aynı havanın sürekli dolaşımda olmasını ve bir süre sonra hava kalitesinin bozulmasına neden olduğunu belirterek, "Yaz ayları geldi. Yaz gelince klimasız olmuyor. Kapalı ortamlarda mutlaka klimayı kullanıyoruz. Klimalar serinletiyor ama sağlık açısından bazı riskler taşıyor. Elbette kullanalım ama dikkatli kullanmakta fayda var. Klimalar oda içerisindeki havayı alır, soğutur ve tekrar geri verir. İçerideki aynı hava devridaim olduğu için bir süre sonra o hava kirlenir. Ara ara odanızı havalandırmanız gerekmektedir. Oda içerisindeki serin hava kaybolmasın diye kapıları kapatıyoruz ama hava kirlendiği için oksijenlenmeyerek birtakım zararlı gazların birikmesine neden oluyor" diye konuştu.

'FİLTRELERİ DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ'

Klima filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi ve bakımının yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Klima fanının doğrudan üzerinize gelmemesi için onu yönlendirmeniz gerekir. Fanı yukarıya doğrultmakta fayda var. Isıyı belli oda sıcaklığına göre ayarlamak, çok düşürmemek gerekmektedir. Genelde 21-24 derece arasındaki oda sıcaklığı, ideal sıcaklık olarak kabul edilmektedir. Oda içerisinde bir kuruluk olduğu zaman nemlendirmek gerekir. Klima hem soğukluk hem de nemlendirme yaparsa göz, burun ve ağızda tahrişlere ve hastalıklara neden olabilir. Klimaların bakımının iyi yapılması, filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi şarttır. Bakteriler, alerjenler, virüsler, tozlar etrafa rüzgar şeklinde iletiliyor, bu yüzden temizlenmelidir" diye konuştu.

'ANİ SOĞUTMA YAPILMAMALI'

Ani ısı değişimlerinin çeşitli semptomlara neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Isıyı kademeli olarak düşürmekte fayda var. Bazen boğazdan yanma ve akıntı, burun tıkanıklığı, hapşırmak, gözlerde kuruluk olduğunda bazen de bronşite bağlı olarak öksürük hırıltı, göğüste sızlama gibi yakınmalarla klimanın etkilerini anlayabilirsiniz. Sıcak hava sonrasında aniden soğuk havaya girdiğinizde kaslarda kramp ve tutukluklar ortaya çıkabiliyor. Kapalı ortamdaki hava nedeniyle enfeksiyonlar da meydana gelebilir. Ofis, alışveriş merkezi gibi toplu havalandırılan sosyal alanlarda 'klima zatürresi' dediğimiz özel bir zatürre türü de var" dedi.

Kaynak: DHA

Tevfik Özlü, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Klima Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

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