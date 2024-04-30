Kocaeli Şehir Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu - Son Dakika
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Sağlık

Kocaeli Şehir Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu

Hizmete başladığı 3 Nisan 2023'ten bugüne 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin birinci yıl dönümü programına katılan Vali Seddar Yavuz, sağlık turizminde önemli bir yere geldiklerini belirtti. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hayata geçirilmesi ve hizmetlerin sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

30.04.2024 00:24  Güncelleme: 01:08
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Kocaeli Şehir Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu

Vali Yavuz: "Sağlık turizminde giderek önemli yere geldik"

KOCAELİ - Hizmete başladığı 3 Nisan 2023'ten bugüne 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin birinci yıl dönümü programına katılan Vali Seddar Yavuz, "Sağlık turizminde de giderek önemli bir yere geldik. Şehrimizde 52 resmi belgeli sağlık kuruluşu bulunuyor. Bu her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki Kocaeli Şehir Hastanesi bu alanda da önemli gelişmeler sağlayacaktır" dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin birinci yıl dönümü yoğun katılımla etkinlikle kutlandı. Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'ye hizmet etmeninin onuru ve gururunu yaşadığını belirterek, "Ben Kocaeli'yi bilim, sanayi, teknoloji üssü, bilişimin, inovasyonun başkenti olarak tanımlıyorum. Bu tanımlamayı verilere dayalı olarak yapıyorum. Çünkü Kocaeli, orta ve yüksek teknolojileri uygulayan, bunu üreten ve aynı zamanda kullanan, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci ihracat şehridir. Milli otomobilimiz TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet hakkının geliştirildiği, TÜBİTAK dahil olmak üzere bilim ile teknolojinin başkenti böylesine bir şehre elbette en güzel hastaneler, en gelişmiş tıbbi cihazlar, alanında en yetkin hekimlerimizin görev yaptığı şehir hastanesi çok yakıştı" dedi.

"Sağlık turizminde de giderek önemli bir yere geldik"

Anayasaya göre sağlık hizmetinin kamu hizmeti olarak tanımlandığını belirten Vali Yavuz, "Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin sağlanması en temel hedefimiz. Öncelikle vatandaşlarımızın hastalanmalarının engellenmesi yani koruyucu hekimlik, hastalandıktan sonra tedavilerinin yapılması ve bununda düşük maliyetle gerçekleştirilmesi hedeflerimizden bir tanesidir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde birçok yatırım gerçekleştirildi. Şunu unutmamak gerekir ki ne kadar kaliteli fiziki alan yaparsanız yapın hizmetin kalitesini ve niteliğini, o kurumlarda çalışan insanlar belirler. O yüzden de biz sizlerin özellikle pandemi dahil olmak üzere yapmış olduğunuz fedakarlıkları ve bu alanda gösterdiğiniz gayreti bir kez daha takdirle alkışlıyor, hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Sağlık turizminde de giderek önemli bir yere geldik. Şehrimizde 52 resmi belgeli sağlık kuruluşu bulunuyor. Bu her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki Kocaeli Şehir Hastanesi bu alanda da önemli gelişmeler sağlayacaktır. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hayata geçirilmesi ve hizmetlerin sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışının birinci yılına özel fidan dikimi etkinliği ile program sonlandı.

Katılım yoğun oldu

Hizmete başladığı 3 Nisan 2023'ten bugüne 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen yıl dönümü etkinliğine Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas, siyasi partilerin temsilcileri, ilgili kurum yetkilileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kocaeli Şehir Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu - Son Dakika

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